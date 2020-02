Bestatterin in Borna sammelt Rezepte für Kochbuch

Borna/Böhlen

Es ist ein ungewöhnliches Vorhaben, aber dennoch eines, das zu einem Bestattungsunternehmen passt: George Bestattungen will anlässlich seines 30. Geburtstags keine große Feier ausrichten, sondern plant etwas vollkommen anderes: ein Kochbuch. Und zwar eines, das alte Familienrezepte beinhaltet.

Bis zum 15. Mai suchen Geschäftsführerin Karin George und ihre Mitarbeiter über die Jahre in einer Familie weitergegebene Rezepte. Sei es das Lieblingsgericht von Tante Sofia, der beste Apfelkuchen von Oma Gertrud oder das leckerste Grillhähnchen von Opa Hans. „Viele Rezepte sind in Familienhand, werden von Generation zu Generation weitergereicht und zuweilen auch abgewandelt“, sagt George. Aber der Kern bliebe doch erhalten.

Anekdoten und Bilder zu den Rezepten sind das I-Tüpfelchen

„Schenk mir dein Rezept“, heißt die Aktion, die schon begonnen hat. Die ersten Einsendungen liegen bereits vor. Bisher aber, so George, seien vorrangig Rezepte für Hauptgerichte eingereicht worden, allerdings darf es doch umfangreicher im Kochbuch zugehen, weshalb auch Anleitungen für die Zubereitung von Kuchen, Desserts, Suppen und Plätzchen Eingang finden sollen.

George hofft aber nicht nur auf die Einsendung des reinen Rezepts, sondern darüber hinaus auch auf einige Informationen zu dem Gericht: Woher stammt es, welche Erinnerungen an die Vergangenheit gehen damit einher, wer hat es vorrangig gekocht und welche Anekdoten gibt es dazu zu erzählen? „Das sind Fragen, die uns auch interessieren“, macht sie deutlich. Schön wäre es zudem, wenn der Einsender ein Bild des Kochs, also von Oma, Onkel oder Opa, oder ein Bild des Gerichts mitschicken könnte. Aus all den Informationen und Bildern könne dann eine gelungene Rezeptseite entstehen.

Alle Einsender von Rezepten kochen Familiengerichte nach

Das Kochbuch erhalten anschließend alle, die ein Rezept beigesteuert haben. Eine Jury, bestehend aus Gewerbetreibenden, sucht darüber hinaus die besten drei Einsendungen. Ist das Kochbuch erschienen, lädt Karin George die Einsender dazu ein, die verschiedenen Rezepte in der Küche der Villa Minne in Borna auszuprobieren und die Familiengerichte nachzukochen.

Wer ein Familienrezept – oder eines aus dem Freundeskreis – beisteuern will, findet in den Filialen von George Bestattungen entsprechende Vordrucke. Diese liegen außerdem bei der Familienmesse „Bornalino“ von Regio TV am 28. März in der Glück-Auf-Sporthalle am Stand des Unternehmens aus. Ein anderer Weg ist der digitale. Die Einsendung der Rezepte kann über kochen@george-bestattungen.de erfolgen. Einsendeschluss ist der 15. Mai.

