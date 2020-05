Beste Idee für den ländlichen Raum kommt aus Frohburg

Landkreis Leipzig

Die Überraschung kam online: Ilke Schulz, Vorsitzende des Bürgervereins JaLiMeu, schaltete am Mittwoch um 10 Uhr die Online-Pressekonferenz an. Weil es in Corona-Zeiten keine persönliche Preisverleihung gibt, wurden alle Teilnehmer des Ideen-Wettbewerbes eingeladen, dort dabei zu sein.

Als Minister Thomas Schmidt ihren Verein als Hauptsieger präsentierte, starrte die 48-jährige ungläubig auf den Bildschirm und murmelte: „Das kann doch nicht sein!“ In der WhatsApp-Gruppe des Vereins war gleich darauf mächtig Betrieb. „Wir haben uns riesig gefreut“, sagte Schulz.

Ideenwettbewerb Die besten Ideen für den ländlichen Raum wurden bei einem Wettbewerb des Sächsischen Ministeriums für Regionalentwicklung gesucht. 362 Projekte wurden eingereicht und knapp fünf Millionen Euro Preisgelder verteilt. Das meiste Geld davon floss in Projekte von Städten und Gemeinden. Aber auch Vereine und Privatpersonen konnten sich mit Ideen bewerben. 50 davon wurden am Mittwoch prämiert. Der Gewinner erhielt 25.000 Euro, der Zweite 20.000 Euro, der Dritte 15.000 Euro, weitere sieben Vereine je 10.000 Euro sowie 40 Projekte je 5000 Euro. „Tausende Menschen haben sich zusammen gesetzt und sich Gedanken gemacht, wie ihr Dorf oder ihre Stadt weiter entwickelt werden kann“, sagte Thomas Schmidt, Minister für Regionalentwicklung, „Sie sind alle Gewinner.“ Er hoffe, dass diese Ideen weiter wachsen – auch wenn es diesmal vielleicht kein Preisgeld dafür gab. Alle prämierten Ideen finden Sie online unter www.ideenwettbewerb.sachsen.de in der Wettbewerbsbroschüre bei Preisträger/Auszeichnungen.

Der Name JaLiMeu weist auf die drei Frohburger Ortsteile hin, wo der Verein wirken will: Jahnshain, Linda und Meusdorf. Für die Dörfer soll ein Treffpunkt geschaffen werden – in der alten Schule in Jahnshain. Bislang haben die Vereinsmitglieder einen Raum im Erdgeschoss hergerichtet, wo in der schönen Jahreszeit montags Schulhaus-Kino stattfindet. Auch eine kleine Tauschbibliothek gibt es im Haus.

Gemeinschaft in der Bauhütte

Das alte Gebäude zu sanieren sei ein „Riesenprojekt“ für den kleinen Verein mit knapp 30 Mitgliedern. So entstand die Idee, eine Bauhütte zu gründen, wo Menschen mit unterschiedlichen Fertigkeiten anpacken, Zeit und Materialien schenken und tauschen und dabei zu einer Gemeinschaft wachsen.

„Mit unserer Bauhütte für die alte Dorfschule möchten wir Identität erhalten und die regionale Wertschätzung und Ressourcennutzung stärken. Wir wollen wieder mehr Begegnung, Nachbarschaft, Gemeinschaft und Kultur im Dorf“, heißen Motto und Ziel des Vereins. Weil für bestimmte Arbeiten dennoch Profis und Geld gebraucht werden, sind die 25.000 Euro mehr als hilfreich.

Rolli-Rikscha in Fahrradkirche Erdmannshain

Jeweils 10.000 Euro gewannen zwei weitere Ideen aus dem Landkreis Leipzig. Die Kirchgemeinde Naunhof kann damit ein Projekt angehen, das Pfarrer Norbert George schon seit 2008 umtreibt.

Norbert George, Pfarrer in Naunhof, unterstützt die Idee von Rolli-Rikschas in der Fahrradkirche Erdmannshain. Quelle: Günther Hunger

Damals präsentierte er beim Tag der Sachsen in Grimma seine Fahrradkirche Erdmannshain. Unter anderem zeigte er am Stand eine Rolli-Rikscha, mit der auch Rollstuhlfahrer per Rad mobil sein können. „Das konnten die Leute ausprobieren und fanden es gut“, berichtete er.

Alte Leute radeln mit Jugendlichen

Es entstand die Idee, solche Gefährte für die Erdmannshainer Kirche anzuschaffen. Vikarin Elisabeth Fichtner griff das Projekt nun wieder auf und bewarb sich beim Wettbewerb. „Mit dem Preisgeld können wir es jetzt realisieren“, sagte der Pfarrer erfreut.

So soll es funktionieren: Wenn Behinderte oder alte Leute aus Pflegeheimen einmal per Rad die Region erkunden wollen, können sie sich bei der Kirchgemeinde melden und sich solch ein besonderes Fahrrad ausleihen. Entweder ein Angehöriger oder ein Jugendlicher der jungen Gemeinde tritt in die Pedalen.

Die Radfahrkirche in Erdmannshain. Quelle: Ralf Zweynert

Kirchen im Kohrener Land erwandern

10.000 Euro gehen auch an die Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis, die eine Kirchen-Erkundungstour plant. „Wir haben auf der einen Seite viele Kindergruppen und Familien zu Gast und auf der anderen Seite kulturhistorisch hochinteressante Kirchen, die nicht so bekannt sind wie sie es sein sollten. Das wollen wir verbinden“, sagte Dirk Mütze, Chef der Heimvolkshochschule.

Die vier Gotteshäuser in Kohren-Sahlis, Rüdigsdorf, Altmörbitz und Gnandstein sollen während einer eintägigen Wanderung familiengerecht erlebbar gemacht werden, unter anderem mit Mitmach-Koffern für Kinder sowie kunsthistorischen Informationen für Erwachsene.

Verschiedene Themen spielen in den Kirchen aus unterschiedlichen Bauepochen eine Rolle. Die Himmelswiese des mittelalterlichen Hauses in Altmörbitz könnte zum Beispiel mit Schöpfung und Umwelt verknüpft werden.

Dirk Mütze, Leiter der Heimvolkshochschule, hier mit Volkskundlerin Dr. Juliane Stückrad mit einer Studie zur Wahrnehmung der Kirche im ländlichen Raum. Quelle: Andreas Döring

Stühle und Küche für Pfarrscheune Kitzen

Über jeweils 5000 Euro können sich drei Teilnehmer aus dem Landkreis Leipzig freuen:

Pfarrscheune Kitzen: Die alte Scheune im Pegauer Ortsteil wurde in den vergangenen Jahren restauriert. Es entstand ein Kleinod für die Dorfgemeinschaft, wo Veranstaltungen stattfinden sollen. Benötigt wird noch eine Bestuhlung für den Saal, eine Küche und die Ausstattung der Kreativwerkstatt.

Tauschbibliothek Pötzschau: Im ehemaligen Milchhäuschen des Röthaer Ortsteils soll eine gemütliche Tauschbibliothek entstehen. Eine Renovierung steht an, Regale sollen aus wild gewachsenem Holz gebaut werden.

Ein kollektiv nutzbarer multifunktionaler Begegnungsort für Kitzscher: Den möchte der Verein Kulturbahnhof in einem leer stehenden Vereinsheim schaffen. Es soll ein Café entstehen, Platz sein für Workshops, Hausaufgabenhilfe und gemeinsame Hobbys.

Von Claudia Carell