Beste Pop-Band: Neues Studio und Video für "Antlitz" aus Regis-Breitingen

Regis-Breitingen

Ums Geld kann es Daniel Müller und Christopher Schiller nicht gehen. Dabei sind die beiden Musiker, die seit drei Jahren unter dem Label „Antlitz“ zusammenarbeiten, längst recht erfolgreich. Aber: „Ein Klick bringt uns gerade mal 0,002 Cent“, sagt Müller. Dennoch ist das Duo aus Regis-Breitingen mittlerweile Preisträger. Kürzlich erhielten sie für ihren Titel „Wunder“ den Deutschen Rock-&-Pop-Preis. Ein Ritterschlag für die Musiker.

Die Regiser Band „Antlitz“, bestehend aus Christopher Schiller (l.) und Daniel Müller, hat den Deutschen Rock-& Pop-Preis 2021 als beste deutsche Pop-Band gewonnen. Quelle: Hendrik Sadowski

Zum 39. Mal verliehen

„Wir fühlen uns gar nicht als Preisträger“, bleibt Schiller, Jahrgang 1976, auf dem Boden. „Das sind nicht wir“, sagt er auch noch Wochen, nachdem das Duo von der Entscheidung der Jury erfuhr, dass es als „Beste Popband“ ausgezeichnet wurde. Mit einem Preis, der zum 39. Mal verliehen und in insgesamt 126 Kategorien vergeben wurde. Ein Preis, den zuvor schon erfolgreiche Künstler wie Sarah Connor und „Pur“ zu Beginn ihrer Karrieren erhalten hatten und der so etwas wie der „Echo“ für den musikalischen Nachwuchs ist.

Zu Gast beim Landrat

Mittlerweile erhalten Schiller und Müller Aufmerksamkeit von Leuten, die eher nicht zur „Szene“ gehören. Das Duo aus Regis-Breitingen war inzwischen zu Gast bei Landrat Henry Graichen (CDU) und der Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Natürlich hat auch Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) vom heimischen Pleißestädtchen gratuliert. Einziger Wermutstropfen, nachdem sie zu Preisträgern wurden: Eine offizielle, gewissermaßen analoge Vergabe fand corona-bedingt nicht statt.

Videodreh bei Regis

An der Produktivität und Kreativität von „Antlitz“ ändert das allerdings nichts. Nebenbei sorgen die Musiker dafür, dass ihre Heimatstadt und deren nächste Umgebung zur Kulisse ihrer Klänge werden. So soll demnächst ein neues Video entstehen, „das an mehreren Orten im Umkreis von Regis-Breitingen gedreht wird“, sagt Daniel Müller.

Demnächst im neuen Studio

Vor allem aber stehen sie im Studio. Demnächst in einem neuen Studio, das Christopher Schiller, von Beruf IT-Fachmann, und Daniel Müller, jenseits der Musik Oberlehrmeister der Zerspanung, bald beziehen wollen.

Wie ein altes Ehepaar

Beide hatten schon vor „Antlitz“ reichlich musikalische Erfahrungen gesammelt. Schiller als DJ und Musikproduzent, Müller als Gitarrist in mehreren Bands. Jetzt kennen sie sich so gut, „dass wir wie ein altes Ehepaar sind“, sagt Daniel Müller. Kein Wunder. Denn die Musiker sind so gut wie jeden Tag zusammen. Schiller schläft sogar im Aufnahmestudio. Schließlich dürfen kreative Einfälle nicht verloren gehen. Die Ideen lassen sich zur Not auch als Handynotiz speichern.

Christopher Schiller (l.) und Daniel Müller, hier im Studio, haben sich 2019 zur Band „Antlitz“ zusammengefunden. Quelle: privat

Interessenten willkommen

„Antlitz“ will professionell arbeiten, ohne dadurch auf eine Profikarriere im harten Musikgeschäft zu setzen. Wogegen die Musiker an sich nichts hätten. Geld verdienen lässt sich mit ihrer Kunst aber heutzutage nur mit Konzerten, was sich wegen der Pandemie derzeit nicht umsetzen lässt. Oder als Werbeträger. Dazu wären dem Duo Interessenten durchaus willkommen.

Lesen Sie auch

Von Nikos Natsidis