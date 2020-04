Besuchssperre: Traurige Ostern im Bora-Heim Groitzsch

Groitzsch

Die Abschottung der Pflegeheime in der Corona-Krise macht den Bewohnern und dem Personal zu schaffen. Da ist – gerade auch in der Osterzeit – das von der Diakonie betriebene Haus „ Katharina von Bora“ in Groitzsch keine Ausnahme. „Manche Bewohner verstehen, dass sie jetzt keinen Besuch haben dürfen. Viele aber auch nicht“, sagt Leiterin Dorothea Poppke. „Vor allem die Berührungen der Angehörigen fehlen den meisten.“

Kontakt über Medien und Plausch über den Zaun

Versucht werde, wo es geht, den Kontakt wenigstens über die modernen Medien zu ermöglichen. „Aber viele der Frauen und Männer sind traurig. Da gibt es große Emotionen“, so Poppke. Für ihre Mitarbeiter kommen schon allein mit den Spaziergängen, die sonst häufig Angehörige mit den Bewohnern unternehmen, weitere Aufgaben dazu. Es sei viel mehr Beschäftigung nötig. Vor allem über die Feiertage, an denen sonst eine ganze Reihe der Senioren „auf Kurzurlaub“ bei Verwandten ist. „Derzeit können wir nur die Annahme von Ostergrüßen und den kurzen Plausch über den Gartenzaun ermöglichen.“

Zusätzliche Aufgaben für motiviertes Personal

Aber selbst dafür sei zusätzliches Personal beziehungsweise größerer Aufwand erforderlich. Zumindest muss Poppke, die seit fast zehn Jahren Chefin ist, nicht über einen höheren Krankenstand klagen. „Das ist bei uns alles im Rahmen, zum Glück.“ Schließlich ist das Bora-Heim mit seinen 75 Plätzen nahezu ausgelastet. „Auf jeden Fall haben die Schwestern jetzt noch mehr zu tun als sonst schon. Sie sind aber motiviert, das geht alles Hand in Hand.“

Statt Schüler-Besuch gebastelte Osterdekorationen

Was die Bewohner in diesen Wochen neben den Angehörigen besonders vermissen, sind die Angebote von außerhalb. „Wir haben ja sonst einmal pro Woche Ethikunterricht des Gymnasiums hier, und Kinder von der Förderschule Elstertrebnitz sind häufig zu Gast“, erklärt die Leiterin. „Nun konnten sie uns lediglich schreiben und Osterdekorationen basteln. Schade, dass kein direkter Kontakt möglich ist.“

Übertragung von Gottesdiensten – Osterhase in Sicht

Für eine Abwechslung sorgte der Groitzscher Kantor Dirk Zimmermann. „Er machte im Hof Musik, die wir über unsere Anlage ins Haus übertragen haben.“ Auf diese Art sowie die Medien werden auch die Andachten zu Ostern die Bewohner erreichen. „Die Gottesdienste bei uns müssen ja ausfallen“, so Poppke. Was aber nicht fürs Symboltier des Festes gilt. „Den Osterhasen haben wir nicht ins Homeoffice geschickt.“

Von Olaf Krenz