Beton und Plastesäcke auf den Feldern bei Zedtlitz

Zedtlitz

Es ist schlichtweg eine Sauerei. Immer wieder findet Fabien Frommhold Unrat auf seinem Feldern. Wobei der Mist, der dort entsorgt wird, damit nur unzureichend beschrieben ist. Denn es handelt sich nicht nur um Gartenabfälle, die Unbekannte auf und neben den Feldern des Landwirts auskippen. Bisweilen ist sogar Beton dabei.

Mit Buchweizen zum Direktvermarkter werden

Der 30-Jährige, hauptberuflich Futtermeister in einem Agrarbetrieb in Otterwisch, betreibt als Landwirt im Nebenbetrieb in der Zedtlitzer Dorfstraße einen kleinen Agrarbetrieb, den er vor einigen Jahren von seinem Onkel übernommen hat. Dazu gehören acht Mutterkühe und sechs Mastschweine sowie Ackerflächen, auf denen Frommhold Brotgetreide anbaut. „Ich experimentiere auch ein bisschen“ – etwa mit dem Anbau von Buchweizen, einer historischen Getreidesorte. In der Perspektive will der 30-Jährige seinen Betrieb zu einem Direktvermarkter machen.

Bergeweise Müll und Gartenmüll auf seinen Feldern findet Landwirt Fabien Frommhold aus Zedtlitz. Quelle: Jens Paul Taubert

Immer wieder als Entsorger gefordert

Allerdings ist er neben seiner eigentlichen Arbeit immer wieder als Entsorger im Einsatz, zwangsweise. Denn längst ist es nicht mehr nur so, dass irgendwer Gartenabfälle auf seinen Flächen verklappt. Abfälle aus Gärten, die in der Regel in großen Plastesäcken transportiert werden und die dann meist ebenfalls auf den Frommhold´schen Feldern landen.

Spanplatten und Beton

Doch das ist noch nicht alles, wie der junge Mann sagt, der sich in der Bürgerfragestunde in der Stadtratssitzung am Donnerstag im Stadtkulturhaus an an die Öffentlichkeit wandte. Er hat auch Möbelreste, Spanplatten etwa und Beton entdeckt. Mit seinem Mähdrescher ist er sogar schon über einen Blumentopf gefahren. Oder es findet sich Holzverschnitt, dessen Einzelteile zehn, 20 Zentimeter dick sind und die damit gut und gern als Feuerholz verwendet werden könnten. In jedem Fall aber Müll, den der junge Landwirt auf eigene Kosten abtransportieren muss. Am Freitag soll es deshalb einen Ortstermin mit Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) geben.

Müll auf den Feldern von Landwirt Fabien Frommhold aus Zedtlitz. Quelle: Jens Paul Taubert

Problem ist bekannt

Die kennt das Problem, weil auch der Bockwitzer See oder Alt-Witznitz immer wieder zu illegalen Müllhalden werden. „Da erhalten wir immer wieder Hinweise.“ Vielleicht ergebe sich eine Möglichkeit, die Felder von Fabien Frommhold mit Hilfe von Wildkameras der Jäger zu überwachen. Das ist allerdings nicht mehr als eine Idee. Denn es geht um die Beweisbarkeit.

Leute mit leerem Plastesack

Ein Problem, dass Frommhold nur zu gut kennt. Es passiert durchaus, dass er auf seinem Gelände Leuten mit einem leeren Plastesack begegnet. Beweisen, dass gerade sie es waren, die den Abfall in der Nähe ausgekippt haben, kann er aber nicht.

Von Nikos Natsidis