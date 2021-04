Betreutes Wohnen und Kindergarten: Hofgarten Groitzsch vor der Eröffnung

Groitzsch

Am Wochenende sollen die ersten Umzugswagen vorfahren. Dann kehrt langsam, aber sicher Leben in den Hofgarten in Groitzsch ein – abgesehen von den Bauarbeitern der vergangenen Monate. Mit 38 Wohnungen ist das Schusterviertel um eine weitere Wohn- und Lebensvariante für die ältere Generation gewachsen. Und auch die ganz Kleinen finden hier ein Domizil: Der Kindergarten „Schusterstübchen“ soll am Montag eröffnet werden. Fast sieben Millionen Euro hat die Pflegegruppe Krumbholz in den neuen Hofgarten investiert. Dieser steht nun wenige Tage vor der Fertigstellung, letzte Feinarbeiten sind noch zu erledigen.

Betreutes Wohnen zu zwei Drittel gebucht

Für das Angebot des betreuten Wohnens mit 38 Einheiten konnten die Geschäftsführer Heiko und Doris Krumbholz bereits 24 Mietverträge unterzeichnen. „Die Nachfrage ist richtig groß“, sagt Heiko Krumbholz. Was sicherlich zum einen der Lage geschuldet sei, zum anderen aber auch den Planungen, die die Pflegegruppe vorangeschoben hatte. Denn zum Hofgarten gehört künftig auch eine Lounge mit angrenzendem Saal namens „Latschenbar“. „Das wird das i-Tüpfelchen des Hofgartens“, macht Krumbholz deutlich. Hier solle es künftig zahlreiche Angebote für die Bewohner geben: Tanzkurse, Lesungen, Reisevorstellungen. Und eine Cocktailbar.

Im Hofgarten entstehen bis zum Sommer eine Bar und ein Saal. Der Name des Ganzen: Latschenbar. Quelle: Julia Tonne

Ein Barkeeper für den Hofgarten

Um die adäquat zu bestücken und um deren Namen gerecht zu werden, hat die Pflegegruppe erst kürzlich einen Eventmanager ins Team geholt. Der betreut nicht nur den Minigolfplatz, sondern ist auch Barkeeper. „Durchaus denkbar, dass er ab und an Cocktails in die Wohnungen liefert“, sagt Florian Krumbholz, als Sohn der Dritte im Bunde der Geschäftsführer.

Der Hofgarten wird darüber hinaus neuer Bürositz der Pflegegruppe, die im Schusterviertel auch das Pflegeheim Bella-Senioren-Residenz betreibt. „Bisher sind alle Mitarbeiter über Böhlen, Pegau und Groitzsch verteilt.“ Nun sollten alle vom Hofgarten aus zusammenarbeiten. Ab Juni seien die neuen Büroräume zu nutzen.

Der Hofgarten wartet noch auf die Fertigstellung. In der nächsten Woche ziehen die ersten Senioren ein und soll der Kindergarten „Schusterstübchen“ eröffnet werden. Quelle: Julia Tonne

Kleiner Wasserschaden im neuen „Schusterstübchen“

Ebenso lässt die Fertigstellung der letzten Wohnungen des Hofgartens noch ein paar Tage auf sich warten. Die Corona-Pandemie habe auch bei diesem Bauvorhaben für Zeitverzug gesorgt, sagt Heiko Krumbholz. Dennoch könnten die ersten Bewohner bereits einziehen. Alle Wohneinheiten – der Großteil mit zwei Zimmern – seien barrierefrei und per Fahrstuhl zu erreichen. Sie haben schon eine Einbauküche, eine Fußbodenheizung und eine ebenerdige Dusche im Bad, fügt er hinzu.

In gewissser Weise wird der Hofgarten künftig eine Art Mehrgenerationenhaus. Denn in einen Teil ziehen in der nächsten Woche Krippen- und Kindergartenkinder ein. Jedenfalls hofft Familie Krumbholz, den Termin halten zu können. Ein defekter Toilettenspülkasten, gerade erst eingebaut, hatte vor wenigen Tagen einen Wasserschaden verursacht, „und noch laufen die Trockengeräte“.

Stadt Groitzsch wird Träger des neuen Kindergartens

Ursprünglich wollte die Pflegegruppe Krumbholz den Kindergarten selbst als Träger übernehmen. Allerdings stießen die geplanten Öffnungszeiten bis 21 Uhr – angelehnt an die Arbeitszeit- und Schichtbedürfnisse von Eltern, die für die Pflegegruppe arbeiten – nicht auf Gegenliebe. Weder bei den Fachämtern noch beim Landesjugendamt. Weshalb zwischenzeitlich mit der Idee geliebäugelt worden war, in dem Bereich des Hofgartens Ferienwohnungen zu schaffen. Das jedoch lehnte die Stadt Groitzsch ab – und einigte sich mit der Pflegegruppe darauf, selbst die Trägerschaft zu übernehmen. Zwölf Krippen- und 36 Kindergartenplätze sollen nun ab nächster Woche zur Verfügung stehen.

Eine Art Hofgarten plant Krumbholz längst auch in Pegau neben dem Seniorenpflegeheim „Birkenhof“. Mit einigen Änderungen. So werde es statt eines Kindergartens eine Tagespflege für Pflegebedürftige geben. Außerdem entstehen 41 Wohnungen für betreutes Wohnen und womöglich – so sehen es die Planungen vor – Vierraumwohnungen in einer Stadtvilla für junge Familien.

Von Julia Tonne