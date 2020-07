Borna

452 Euro monatlich fehlen – macht 5424 Euro pro Jahr. Und in 23 Jahren kommen so mehr als 124 000 Euro zusammen. Das allein ist die Rechnung eines Bergmannes, der zu DDR-Zeiten in der Braunkohleveredlung in Borna/ Espenhain tätig war. Insgesamt aber warten – 30 Jahre nach der Wiedervereinigung – noch rund 380 Bergleute der Solidargemeinschaft (SG) auf die Auszahlung ihrer Betriebsrenten. Heißt: In den Augen der Bergleute schuldet die Bundesrepublik der Solidargemeinschaft knapp 47 Millionen Euro.

Nun haben die Herren um den Vorsitzenden der SG, Klaus-Dieter Wolf, einen weiteren Versuch gestartet, um zu ihrem Recht zu kommen. Ein entsprechendes Schreiben, in dem auf die rechtliche Lage hingewiesen wird, ging sowohl an Petra Köpping ( SPD), Sächsische Staatsministerin für Soziales, als auch an Marian Wendt, CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Petitionsausschusses. „Nach mehrjähriger Zusammenarbeit ist es bisher nicht gelungen, den Kernpunkt der offiziellen Rentenenteignung der Bergleute beim Namen zu nennen und in den Fokus des Rechtsstaates zu stellen“, schreiben die Bergleute an Köpping. Zugleich fordern sie dazu auf, den Antrag an die Bundesregierung zu stellen, „die Festlegungen für die Bergleute im Einigungsvertrag zeitnah umzusetzen“.

Bergleute fordern Einhaltung des Einigungsvertrags

Beschäftigte der Braunkohleveredlung erhielten zu DDR-Zeiten aufgrund der hochgradig gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen mit giftigen Gasen eine Erschwerniszulage. Diese zahlten die Bergleute, die den unter Tage beschäftigten Kollegen gleichgestellt waren, als eigenen Beitrag in die Rente ein. Diese Regelung wurde durch den Einigungsvertrag auch anerkannt. Bis 1996 zahlte die Bundesrepublik die Betriebsrenten aus, danach allerdings nicht mehr, weil eine Fortführung dieser Regelung im Rentenüberleitungsgesetz nicht festgelegt wurde.

Auch Wendt gegenüber begründete die Solidargemeinschaft noch einmal ihr Anliegen und forderte eine „umgehende Prüfung der Einhaltung des völkerrechtlichen ratifizierten Einigungsvertrag im 30. Jahr der Wiedervereinigung unter Einbeziehung des Grundgesetzes“.

Kritik an Ministerin und Bundestagsabgeordneter

Die Antwort von Köpping liegt mittlerweile in Borna vor, stößt aber nicht auf Begeisterung. Die Ministerin hatte in Anbetracht der Corona-Pandemie um Geduld gebeten. „So ein Ministerium hat mehrere Mitarbeiter, so dass dies eine Scheinausrede ist“, macht Wolf deutlich. „Mit dieser Taktik werden wir seit 23 Jahren im Rechtsstaat hingehalten.“ Für Unmut bei den Bergleuten sorgt auch CDU-Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf. „Sie betont, als Diplomingenieurin im Braunkohlenwerk Borna tätig gewesen zu sein. Dies scheint sie in ihrer politischen Laufbahn vergessen zu haben, denn seit 1997 versuchen die Bergleute, die Unterstützung ihrer früheren Kollegin für ihre Rechtsforderung zu gewinnen“, betont SG-Schatzmeister Günter Freitag. Von der Abgeordneten seien allerdings lediglich Absagen gekommen.

Die Solidargemeinschaft setzt ihre Hoffnungen nun unter anderem auf Reiner Haselhoff, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident. Er hatte bestätigt, dass die Bundesrepublik Nachfolger der DDR nach Einigungsvertrag sei und „unsere Rechtsforderung nur auf der Ebene der Bundesregierung zu lösen“ sei. Das allerdings sei bisher nicht wahrgenommen worden.

Solidargemeinschaft hofft auf „Härtefallfonds“

Dabei war Anfang des Jahres etwas Bewegung in die Sache gekommen. Der „Runde Tisch“, ein Zusammenschluss von Berufsgruppen wie Bergleuten, Reichsbahnern, Postmitarbeitern, Balletttänzern und Krankenschwestern, hatte seine Forderungen in die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Härtefallfonds“ eingebracht, eine vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales eingerichtete Gruppe, die Ende Dezember 2018 erstmals tagte. In diesem Jahr noch will die Arbeitsgruppe ein konkretes Handlungskonzept vorlegen.

Dabei gibt es bereits Regelungen, wonach Sonderrenten aus DDR-Zeiten gezahlt werden. Allerdings betreffen diese Regelungen vorrangig Ex-Mitarbeiter von Armee oder Polizei sowie unter anderem Pädagogen, Ingenieure, Wissenschaftler und Ärzte.

