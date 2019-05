Borna

Nach einem erfolglosen Betrugsversuch in Wurzen wollten am Dienstagabend nun auch in Borna Trickbetrüger per Telefon Geld von älteren Herrschaften erbetteln – auch diesmal ohne Erfolg.

Der erste Fall ereignete sich gegen 17.30 Uhr, bei dem ein 96-jähriger Mann einen Anruf von einem Mann erhielt, der sich als ein gewisser „Silvio“ ausgab. Im Gespräch forderte der Betrüger 125.000 Euro von dem Rentner, der die Bitte auch nach mehrmaligem Insistieren abschlug.

Polizei in Borna verständigt

Gut eine Stunde später erhielt ein 84-Jähriger einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als sein Sohn ausgab und das Gespräch ohne Geldforderung beendete, als der ältere Herr den Namen erfahren wollte.

Beide Männer verständigten nach den Telefonaten die Polizei.

Von lvz