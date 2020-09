Borna

Nachdem in der letzten Woche Betrüger mehrfach versucht hatten, sich als falsche Polizeibeamte Geld zu erschleichen, sind jetzt in Borna zwei Tatverdächtige gestellt worden. Laut Polizeiangaben führte die Aussage einer 85 Jahre alten Frau dazu, die sich einer Bekannten anvertraute – obwohl sie am Telefon durch die Täter zum Schweigen verpflichtet worden war. Die tatsächlichen Beamten nahmen bei der Seniorin die Anzeige auf, als ihnen ein verdächtiges Fahrzeug mit zwei männlichen Insassen darin auffiel. Der Wagen wurde durchsucht, die beiden 47- und 49-jährigen Männer auf dem Revier vernommen. Die Ermittlungen dauern an, zu einer Geldübergabe kam es in diesem Fall nicht.

Von lvz