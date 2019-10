Kitzscher

Am Sonntagnachmittag fuhr eine 57-jährige Fahrradfahrerin auf der Leipziger Straße in Kitzscher. Kurz nach dem Ortsausgang stürzte sie, als sie wahrscheinlich von der Straße auf den Gehweg fahren wollte. Sie verletzte sich am Kopf und war zunächst nicht ansprechbar, als ein Zeuge den Unfall bemerkte.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es stellte sich dann heraus, dass die 57-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Gegen sie wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Von LVZ/gap