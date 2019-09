Betrunkener Autofahrer kracht in Borna gegen Hauswand

Alkoholfahrt - Betrunkener Autofahrer kracht in Borna gegen Hauswand In Borna ist ein 44-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss gegen die Wand eines Supermarkts gekracht. Auch in Geithain hat die Polizei einen betrunkenen Fahrer angehalten.

