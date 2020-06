Die Zahlen wirken gewaltig: In Colditz soll die Einwohnerzahl bis 2035 um 16 Prozent schrumpfen, in Zwenkau um zehn Prozent steigen. Eine aktuelle Prognose des Freistaates Sachsen für jede Kommune im Landkreis Leipzig. Wie diese Zahlen errechnet wurden und was Sieger und Verlierer dazu sagen.