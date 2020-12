Bewegtbilder aus Borna im Jahr 1926

Borna

In Dresden sind derzeit die vermutlich ältesten Filmaufnahmen aus Borna zu sehen. Es handelt sich um einen Streifen über das legendäre Café Hausmann in der heutigen Bahnhofstraße, der im Jahr 1926 gedreht wurde. Der Film gehört zu einem Projekt, innerhalb dessen die Sächsische Landesbibliothek und der Filmverband Sachsen bis zum 21. Dezember historische Filmschätze präsentieren – coronagerecht im Kulturschaufenster des Eckgebäudes Wilsdruffer Straße am Pirnaischen Platz in der sächsischen Landeshauptstadt.

Private Tourneeaufnahmen

Der Streifen über die Konditorei und das Konzertkaffee von Robert Hausmann in Borna ist einer von drei Filmen, die jeweils in der Zeit von 16 bis 23 Uhr gezeigt werden. Zu sehen sind auch Amateuraufnahmen des Dresdners Gerhard Schneider aus den Jahren 1929 bis 1935 sowie private Tourneeaufnahmen der Dresdner Staatskapelle des ehemaligen Solobratschers Alfred Schindler zwischen 1955 und 1983.

Die Goldenen 20er-Jahre in Borna

Die Aufnahmen aus Borna ermöglichen einen Blick in die Goldenen 20er-Jahre. Der Stummfilm hat eine Länge von fünf Minuten. Zu sehen sind tanzende Menschen im Café Hausmann oder auch Leute, die an gedeckten Tischen sitzen und es gut gehen lassen. Eine Bergarbeiterkapelle spielt Musik an einem Tanznachmittag, der zu dieser Zeit regelmäßig Donnerstag und Sonntag stattfindet. Zudem geht es um die Herstellung von Baumkuchen. Darüber informieren farbige Zwischentiteln in dem Schwarz-Weiß-Streifen.

Film im vorigen Jahr vorgestellt

Das Bornaer Museum hatte den Film im vorigen Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt. Siegfried Nass vom Geschichtsverein hatte die Filmrolle gefunden und sie dem Museum übergeben. Daraufhin wurde sie von einer Spezialfirma in Ingelheim bei Mainz restauriert.

Kultureller Lichtblick

Für Achim Bonte, Generaldirektor der Landesbibliothek, ist die Aktion „Kulturschaufenster“ in der Vorweihnachtszeit „ein kultureller Lichtblick“. Möglich wird das durch das Landesprojekt „Sicherung des audiovisuellen Erbes in Sachsen“ (SAVE), mit dem seit 2019 Film-, Video- und Tonschätze in Sachsen gesammelt werden.

Seither wurden 1800 Filme, Tondokumente und Lokalfernsehsendungen mit einer Gesamtlaufzeit von 52 000 Minuten digitalisiert, katalogisiert und der Öffentlichkeit vorgestellt. Dafür hat das sächsische Wissenschaftsministerium 2019 und 2020 insgesamt 350 000 Euro zur Verfügung gestellt.

