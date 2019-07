Eula

Experiment in Eula: Dort soll am 22. September ein experimentelles Theaterstück zur Aufführung kommen, unter Mitwirkung von Einwohnern, wie David Knoke, der Vorsitzende des Dorfentwicklungsvereins Eula, sagt. Es ist nicht das erste Kulturprojekt des Vereins.

Theaterkollektiv in Gestewitz

Den gibt es seit zwei Jahren, und er wurde auch deshalb gegründet, damit es in Eula eine Basis für soziokulturelle Projekte gibt. Das Theaterstück, das vom Leipziger Theaterkollektiv „tag“ mit den Bewohnern in Gestewitz und den anderen Eulaer Ortsteilen einstudiert werden soll, wird im Rahmen der Interkulturellen Wochen aufgeführt. Dahinter verbirgt sich ein bundesweiter Veranstaltungsmarathon, den es in dieser Form seit 1991 gibt.

Von Nikos Natsidis