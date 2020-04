Bibliothek Groitzsch leiht jetzt kontaktlos aus

Groitzsch

Für fleißige Nutzer der Stadt- und Schulbibliothek Groitzsch dürften die letzten Wochen hart gewesen sein. Zumindest wenn sie für ihren Lesenachschub Bücher leibhaftig in den Händen halten wollten. Die kommunale Einrichtung war Corona-bedingt komplett geschlossen. „Da war nichts anderes als die Onleihe möglich“, weist Leiterin Kathrin Kroschk auf den Ausweich hin: Lesen übers Internet. Doch nun hat sie bis zu einer Wiederöffnung der Bücherei einen neuen Weg gefunden – die kontaktlose Medienausleihe mit Abholtermin.

Bisheriges Büro soll Kreativraum werden

Obwohl die Mitglieder der Bibliothek seit Mitte März keinen Zutritt mehr hatten und deshalb auch nicht bedient werden konnten, hatten Kroschk und Mitarbeiter Patrick Fahr keine freie Zeit. „Wir haben aufgeholt, was zuvor liegen geblieben war, und umgeräumt“, so die Chefin. Sie ist aus ihrem bisherigen Büro ausgezogen und hat am Thekenbereich Platz genommen. „Den haben wir neu gestaltet, um hier zwei Arbeitsplätze hinzubekommen.“ Das frei gewordene Zimmer soll künftig als Kreativraum genutzt werden – unter anderem für das Nähprojekt der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (LKJ) Sachsen.

Teil des Konzepts für Hobby-Zentrum

Die Aktion läuft unter dem Begriff „Makerspace“, weil es ohne Englisch offensichtlich nicht geht. Gemeint ist eine Art offene Werkstatt, ein Bastelraum. Das ist Teil eines neuen Konzepts, mit dessen Hilfe Kroschk die Bibliothek in den nächsten fünf Jahren weit über das Prinzip Bücherei hinaus zu einer Art Hobby-Zentrum weiterentwickeln will. Ihre Vorstellungen hatte sie im November den Stadträten des Verwaltungsausschusses präsentiert. Unter anderem dafür hat sie in den vergangenen Wochen Anträge auf verschiedene Fördermittel geschrieben.

Kontaktlose Ausleihe : Anrufen – Beutel packen – abholen

Nach dieser Arbeit hinter den Kulissen wird nun wieder die Kundschaft bedient. „Zwar sind bei uns die Türen weiter zu, aber die Leser können sich frische Medien abholen – allerdings nur nach Telefonanruf und mit festem Termin“, erklärt Kroschk die kontaktlose Ausleihe. Dabei sollen die Interessenten möglichst genau ihre Wünsche äußern. „Zum Beispiel, dass es ein Familienroman sein soll oder die Thematik ,Plastikfrei leben‘ oder ein bestimmter Autor.“ Dann werde dazu etwas herausgesucht und in einen Beutel gepackt. Der stehe zur vereinbarten Zeit vor der Tür, im Viertelstunden-Abstand zum Nächsten. „Das ist schon kompliziert. Da wird nicht jede Auswahl passen. Aber vielleicht entdeckt mancher dadurch auch Neues.“ Einen anderen Weg sieht Kathrin Kroschk vorerst nicht. Sie hofft, dass ab 4. Mai wieder regulär geöffnet werden kann.

Kontakt: Stadt- und Schulbibliothek Groitzsch, Sebastians Hof 3, Telefon 034296/4 25 41, Internet www.bibliothek-groitzsch.de; Öffnungszeiten: Mo, Di und Do 10 bis 13 und 13.30 bis 18 Uhr, Mi 13.30 bis 18 Uhr.

Von Olaf Krenz