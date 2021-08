Bibliothek Kitzscher: In der Erotik lässt sich jetzt ungestört schmökern

Kitzscher

Nicole Görnitz-Köhler kann ganz entspannt ihren Urlaub antreten und die Bibliothek in Kitzscher für zwei Wochen zuschließen. Der Buchsommer Sachsen, so heißt eine Aktion des Bibliotheksverbandes, an der sich ihre Bücherei beteiligt, läuft derweil ohne sie.

Ziemlich gut sogar. Knapp 50 Kinder und Jugendliche haben sich angemeldet, haben sich für die Sommerferien mit aktuellen Büchern ausgestattet. Und wenn die schulfreie Zeit vorüber ist, wird Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) persönlich die Zertifikate an all jene überreichen, die es geschafft haben, in den Ferien mindestens drei Bücher zu lesen. Das passiert am 8. September, 16 Uhr, in aller Öffentlichkeit auf dem Marktplatz, bei schlechtem Wetter im Festsaal des Rathauses.

Seit einem Dreivierteljahr mittlerweile ist der gut sortierte öffentliche Bücherkeller im Rathaus der Stadt Kitzscher nun schon das Reich von Nicole Görnitz-Köhler aus Greifenhain bei Frohburg. Damit leitet die 39-jährige Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste die städtische Bibliothek schon deutlich länger als ihre Vorgängerin, die bereits während der Probezeit wieder aufhörte.

Fotokulisse mit Liegestuhl und Schwimmring

Ihre Berufsbezeichnung benennt die Greifenhainerin bewusst ganz ausführlich, denn sie will sich nicht mit fremden Federn schmücken. „Bibliothekarin bin ich nicht“, sagt sie. Allerdings hatte die Mutter von vier Kindern immerhin 19 Jahre bei den Leipziger Städtischen Bibliotheken gearbeitet, bevor sie nach Kitzscher kam. Wo sie sehr glücklich ist, wie sie versichert.

Von Beginn an brachte sie mit pfiffigen Ideen frischen Wind herein. Eine davon hat mit dem Buchsommer zu tun. Um den zu bewerben, verließ sie sich nicht nur auf das vom Bibliotheksverband mitgelieferte Material. Sie brachte einen Liegestuhl, einen Wasserball und einen Schwimmring mit in die Stadtbibliothek und baute eine Fotokulisse auf. Mit ihren Kindern Tristan und Greta.

Mit diesem Bild in selbst gestalteter Kulisse hat Biblioheksleiterin Nicole Görnitz-Köhler in Kitzscher den Buchsommer beworben. Quelle: Nicole Görnitz-Köhler

Nicht nur das hat offenbar gewirkt. Auch dass sie ein paar Wochen vor den Ferien dank abklingender Corona-Infektionslage endlich wieder Schulklassen zu Veranstaltungen empfangen durfte, war ein Plus. Dafür dachte sie sich ein Spiel aus, ein Literatur-Puzzle. „Denn eine sechste Klasse lässt sich nicht vom Hocker holen, wenn ich denen etwas vorlese“, ist sie sicher.

Umgeräumt und neu sortiert

Dann schon eher damit: Nicole Görnitz-Köhler zerschnippelte ein paar Fotos von Buchcovern, verpackte die Puzzleteile in Umschlägen und teilte die gruppenweise aus. Die Schülerinnen und Schüler mussten in einem Wettbewerb das Cover zusammenfügen, das Buch in den Regalen finden und dann noch Fragen dazu beantworten.

Auch an die Bestände der Bibliothek hat die Leiterin Hand angelegt. Zuerst sortierte sie einiges aus und brachte es im Bücherflohmarkt unter die Leute. Und sie kümmerte sich um aktuelle Neubestellungen. Dafür gibt es Fördermittel vom Kulturraum und ein Budget der Stadt. Außerdem sortierte sie einige Regalbereich um und neu.

Die Biografien fallen jetzt ins Auge

Sachbücher, darunter viele Biografien, gibt sie zu, gehen ja nicht ganz so gut. Erst recht nicht, wenn sie in einem abgelegenen Regal ein unauffälliges Dasein fristen. Das änderte sie. Wer nun in Richtung der Romane durch die Bibliotheksräume geht, kommt am Sachbuchregal vorbei, wo der Blick ganz automatisch auf den einen oder anderen interessanten Namen auf dem Buchdeckel fällt. Schon ist die Aufmerksamkeit geweckt.

Den umgekehrten Weg ging sie mit der erotischen Literatur: Die stand erst in einem Regal gleich hinter dem Schreibtisch der Leiterin. Wer wollte da in Ruhe mal ein paar prickelnde Seiten lesen? Die Geifenhainerin räumte um. Nun, sagt sie, schmökert auch eine 16-Jährige gern mal ungestört und unbeobachtet in den Büchern.

Info: Die Bibliothek in Kitzscher in der Ernst-Schneller-Straße 1 verfügt über rund 10 500 Medien und 225 aktive Nutzer. Geöffnet ist Montag, 10 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag, 13 bis 18 Uhr, Freitag, 9.30 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vom 9. bis zum 20. August ist die Einrichtung wegen Urlaub geschlossen.

Lesen Sie auch

Von André Neumann