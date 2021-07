Bibliothek Kitzscher lockt mit Neuerwerbungen zum Buchsommer

Kitzscher

Die Stadtbibliothek Kitzscher lockt in den nächsten Wochen mit neuen Büchern. Der Buchsommer, eine Sommerferienaktion sächsischer Bibliotheken, läuft vom 12. Juli bis 5. September. Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren können sich aus einer Auswahl an Büchern einige auswählen und in den Sommerferien lesen, auch wenn sie nicht bei der Bibliothek eingeschrieben sind.

Aus über 70 Neuerwerbungen auswählen

Sie erhalten in der Einrichtung ein Logbuch und können dann aus über 70 brandneuen Titeln wählen. Es ist von allem etwas dabei: Fantasy, spannende Romane, Liebesgeschichten, Comics und Sachbücher.

Wer drei Bücher schafft, bekommt ein Zertifikat. Einige Lehrer haben sich schon bereit erklärt, diese Leistung zu unterstützen und zum Beispiel mit einer Eins im Deutschunterricht zu bewerten. Nachfragen lohnt sich! Am Ende des Buchsommers findet eine kleine Abschlussparty statt, bei der Preise verlost werden. Gefördert wird der Buchsommer 2021 von der Stadt Kitzscher und dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.

Bibliothek an vier Tagen pro Woche geöffnet

Die Stadtbibliothek Kitzscher ist über einen Seiteneingang des Rathauses in der Ernst-Schneller-Straße 1 zu erreichen. Geöffnet ist montags, 10 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr, dienstags und donnerstags, 13 bis 18 Uhr, und freitags, 9.30 bis 12 Uhr.

