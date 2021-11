Bibliothek lädt ein: Spannende Veranstaltungen in Neukieritzsch und Deutzen

Die Bibliothek Neukieritzsch/Deutzen lädt im November zu zwei Veranstaltungen ein. Eine richtet sich an Kinder, die andere an Heimatfreunde. Spannend wird beides.

