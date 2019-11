Bibliothek lädt zu Neukieritzscher Kunstnächten ein

Neukieritzsch

Ein neues Projekt der Bibliothek Neukieritzsch heißt „Neukieritzscher Kunstnacht“. Davon präsentiert der frischgebackene Träger des Sächsischen Bibliothekspreises im November gleich drei. Die Idee dahinter: Mit Knabbereien den Feierabend ausklingen lassen und dabei unter Anleitung eines Profis ein eigenes Kunstwerk gestalten.

Die erste Veranstaltung findet am 7. November statt und heißt „Das wilde Pferd“. Die Teilnehmer erhalten Material samt Staffelei gestellt und werden am Ende des Abends ein eigenes Bild erschaffen haben. Dabei hilft eine Malerin aus Leipzig. Malerische Vorkenntnisse, versichert Bibliotheksleiterin Bianca Schattauer, seien nicht erforderlich.

Kunstnächte am 14. und am 29. November in Neukieritzsch

Bei den beiden nächsten Kunstnächten am 14. und am 29. November heißen die Bilder, die unter Anleitung gemalt werden, „Boot am See“ und „Abstrakt“. Pro Abend haben zehn Teilnehmer Platz in der Bibliothek. Die Kunstnacht am 29. November ist schon ausgebucht, für die beiden anderen Veranstaltungen sind noch Plätze frei. Preis: 24 Euro pro Abend.

Von LVZ