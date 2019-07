Wyhra

29 Bilder von Werner Kauka sind seit Mittwoch im Volkskundemuseum Wyhra zu sehen. Es handelt sich dabei um Werke, die der Bornaer Maler während des Krieges in Belgien geschaffen hat, aber auch um Bilder aus seiner so genannten Zwergenphase. Die Bilder in der Ausstellung mit dem Titel „Rückblicke“ stammen nach Angaben von Museumsleiter Hans-Jürgen Ketzer aus den 30er- und 40er Jahren.

Geboren in Breitingen

Kauka, der im Jahr 2004 starb, war 1912 im damals noch selbstständigen Breitingen geboren worden. Deshalb gehört sein Nachlass auch dem Heimatverein Regis-Breitingen. Er erlernte den Beruf eines Dekorationsmalers, lebte nach dem Krieg einige Jahre als freiberuflicher Künstler und war spätere Obermeister der Maler-Innung im damaligen Kreis Borna.

Ausstellung „Rückblicke“ mit Arbeiten von Werner Kauka (1902-2004) ist jetzt im Volkskundemuseum Wyhra zu sehen. Quelle: Jens Paul Taubert

Landschaftsbilder in Wyhra zu sehen

Im Volkskundemuseum sind vor allem Landschaftsbilder zu sehen, auf denen etwa die Haselbacher Teiche in früheren Jahren erkennbar sind. Gezeigt werden frühe Bleistiftzeichnungen. Die Bilder aus seiner „Zwergenphase“ entstammen einer Zeit, in der Werner Kauka ein Kinderbuch gestalten wollte. Spätestens hier werden Parallelen zu seinem Cousin Rolf Kauka deutlich, der ebenfalls aus Sachsen stammte. Er war der Schöpfer der bekannten Comicfiguren „Fix und Foxi“, die in den 60er- und 70er-Jahren wohl jedes Kind im westlichen Teil Deutschlands kannte.

Bornaer „Universalmeister“

„Gemalt hat Werner Kauka immer“, so Museumschef Ketzer weiter. Auch nachdem er Rentner wurde. Als er 2004 starb, würdigte der damalige Oberbürgermeister Bernd Schröter Kaukas Wirken. Er sei ein „Universalmeister“ gewesen. Er habe sich in einer Zeit auch als Restaurator und Bilderhauer verdient gemacht, als es private Handwerksmeister wie er schwer gehabt hätten.

Von Nikos Natsidis