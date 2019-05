Pegau

Mit jedem Hammerschlag und Bruchstück nähern sich die drei Männer ihrer Idee. Darüber verraten wollen die drei Künstler beim 13. Bildhauer-Pleinair im Pegauer Klostergarten allerdings noch nichts. Seit Sonntag bearbeiten sie hier ihre Sandsteine – mit Schlageisen, Fuchsschwanz, teils auch Trennschleifer. Die Skulpturen werden dann beim kleinen Abschlussfest am 8. Juni vorgestellt.

Altbekannte und neue Künstler zu Gast in Pegau

Gastgeber Rainer Pleß freute sich, dass zum Auftakt gleich mehrere Interessenten vorbeischauten. Eine größere Gruppe aus Halle war dabei, die sich in Stadt und Museum umgesehen hatte. „Ich rätsele noch was im Stein ist, was ich rausholen kann“, meinte er geheimnisvoll. Ehefrau Bärbel sagte zumindest, dass sein Werk zur 900-Jahr-Feier nach Großstorkwitz gehen soll.

Markus Petersen aus Leipzig ist bereits mehrfach Gast beim Pegauer Bildhauer-Pleinair gewesen. Quelle: Olaf Krenz

Zum wiederholten Mal ist der Leipziger Markus Petersen beim Pleinair dabei. Einst hatte er den „Koloss“ aus Holz geschaffen, der später noch „Windmops“ erhielt, einen steinernen Hund. „Locke“, eine Sandsteinfigur mit Drahthaar, steht in der Breitstraße. Auch diesmal soll es eine Verbindung von Stein und Metall geben.

Für Erich Friedrich Becker aus Orlamünde (Thüringen) ist die Teilnahme eine Premiere. Quelle: Olaf Krenz

Neu in Pegau tritt Erich Friedrich Becker an, der aus Orlamünde kommt, reichlich 15 Kilometer südlich von Jena. Seine Skulptur soll etwas mit Musik zu tun haben, der zweiten Kunstgattung, der er zugewandt ist.

Zuschauer sind täglich zur Arbeitszeit zwischen 10 und 18 Uhr willkommen. Ihre Fragen wollen die Künstler beantworten.

Von Olaf Krenz