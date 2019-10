Bildungszentrum an der Sana-Klinik Borna wird zertifiziert

Borna

Prüfungen verursachen Herzklopfen. Schüler, Studenten und Azubis kennen das Lampenfieber, das mit Prüfungen einhergeht. Doch auch, wer selbst ausbildet und lehrt, kommt zuweilen in die Gelegenheit, geprüft zu werden. So geschehen kürzlich im neuen Bildungszentrum der Sana Kliniken Leipziger Land. Mehrere Tage herrschte hier – am Standort in der Witznitzer Werkstraße – Hochspannung, bis dann schließlich feststand: Die Bildungseinrichtung hat die Zertifizierung geschafft, darf sich nun mit einem Qualitätssiegel schmücken.

Das trägt den etwas sperrigen Namen AZAV und bedeutet, dass das Bildungszentrum sämtliche Anforderungen der „Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung“ erfüllt. Mit dem Bildungszentrum investiert das Bornaer Klinikum in die hauseigene Aus- und Weiterbildung – „statt auf eine Wende auf dem Arbeitsmarkt zu hoffen“, wie Klinikgeschäftsführer Cord Meyer betont. Das Bildungszentrum biete optimale Voraussetzungen, um einem Fachkräftemangel in der Pflege vorzubeugen: Es sei wohnortnah und familienfreundlich.

Weiterbildung ein Berufsleben lang gefordert

Seit Jahren bereits bildet die Medizinische Berufsfachschule den eigenen Pflegenachwuchs zum Gesundheits- und Krankenpfleger aus. „Doch für ein ganzes Berufsleben reicht das längst nicht mehr“, sagt Meyer. Die moderne Medizin erfordere von den Pflegekräften zunehmend eine Spezialisierung für die jeweiligen Fachrichtungen und eine Weiterbildung ein Berufsleben lang. Cornelia Reichardt, die Leiterin des Bildungszentrums, erklärt: „ Pflegekräfte, die in der Notaufnahme mit akut und schwer Erkrankten zu tun haben, brauchen ein anderes Wissen und andere Kompetenzen als eine Pflegekraft in einem Zentrum für Altersmedizin.“

Tom Gerstenberger und Tina Holz kümmern sich in ihrer Ausbildung nicht nur um echte Patienten, sondern üben auch an Puppen. Das Ausbildungszentrum der Sana Klinik Borna wurde jetzt zertifiziert. Quelle: Sirko Konrath

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, würden zahlreiche Pflegekräfte ihre Ausbildung um eine Fachpflegeweiterbildung ergänzen. Von Anfang an sei es das Bestreben des Sana Klinikums gewesen, das gesamte Programm pflegerischer Fachweiterbildungen anbieten zu können, erzählt Reichardt, die zuvor viele Jahre Pflegedienstleiterin in der Bornaer Klinik war. „Mit der Erstzertifizierung des Bildungszentrums wird uns das ab dem kommenden Jahr auch gelingen.“

Pflegekräfte im Umgang mit älteren Patienten schulen

Ein weiterer Schwerpunkt im Bildungszentrum ist der „Zercur Geriatrie-Basislehrgang“, bei dem Pflegekräfte im Umgang mit älteren Patienten geschult werden. Zu den Inhalten gehören beispielsweise Sturzprophylaxe, Wundversorgung und die angemessene Kommunikation.

Das Haus in der Witznitzer Werkstraße wird den Bedürfnissen des Bildungszentrums angepasst und ausgebaut. Quelle: Julia Tonne

Zudem setzt das Bildungszentrum darauf, ausländische Pflegekräfte so zu qualifizieren, dass ihr Berufsabschluss in Deutschland anerkannt wird. „Der erste Kurs beginnt in einem Monat. Anmeldungen sind bereits eingegangen“, sagt Reichardt. Darüber hinaus sei das Bildungszentrum staatlich anerkannte Weiterbildungseinrichtung für Leitungsaufgaben in Gesundheitseinrichtungen, die Fachweiterbildung in der Anästhesie und Intensivpflege sowie für den Praxisanleiter.

All diese Anstrengungen wurden von den Prüfern bei der Zertifizierung wohlwollend zur Kenntnis genommen und letztlich gewürdigt. Das Bildungszentrum hat den Prüfungsbedingungen standgehalten und die Prüfungskriterien ausnahmslos erfüllt – die Grundbedingung für den Erhalt des Gütesiegels. Darauf ist Meyer mehr als stolz: „Das ist wie beim TÜV – die Maßgaben ein bisschen zu erfüllen, reicht nicht. Nur wer ohne Mängel ist, wird ausgezeichnet.“

Von Julia Tonne