Borna

Die Witznitzer Kippe wird am Sonntag wieder zum Mekka für Radcrosser: Der RSV Radsport Borna richtet am 17. Oktober sein traditionelles Querfeldein-Rennen „Rund um die Witznitzer Kippe“ aus. „Wir erwarten rund 150 Teilnehmer“, berichtet Frank Schalk, Vorsitzender des gastgebenden Vereins.

Das Radsport-Ereignis ist Teil der insgesamt sechs Rennen umfassenden „Bioracer Cross Challenge“. Nach dem Auftakt am Wochenende im Grimmaer Stadtwald ist die Witznitzer Kippe der zweite Austragungsort in diesem Jahr. Weitere Veranstaltungen folgen in Radibor, Chemnitz, Dresden und Frankenberg.

Strecken für den Bornaer Radcross wurden bereits präpariert

Die Vorbereitungen für den Bornaer Radcross haben mittlerweile begonnen. Spaziergänger konnten bereits beobachten, wie die Strecken präpariert wurden. „Flatterbänder werden dann aber erst kurz vor der Veranstaltung gespannt“, berichtet Schalk. Die Gastgeber wünschen sich natürlich optimale Bedingungen für Sportler als auch Zaungäste. „Es sollte nicht zu trocken sein, sonst werden auch die Zuschauer in Staubwolken gehüllt.“ Bei Regen wiederum verwandelt sich der ohnehin schon anspruchsvolle Parcours in eine schwer zu beherrschende Rutschbahn.

Ausscheid auf der Witznitzer Kippe für Zuschauer ein Spektakel

„Für Zuschauer sind die einzelnen Rennen aber auf jeden Fall immer ein sehenswertes Spektakel“, ist sich der RSV-Chef sicher. Gestartet wird hinter der Glück-Auf-Sporthalle. „Hier befinden sich auch die Wechselzone und ein Waschplatz.“ Für den Fall der Fälle stehen zwei Hochdruckreiniger bereit. Falls die Cross-Maschinen zu sehr verdrecken, können sie auch während des Rennens von den Startern gesäubert werden. „Manche Fahrer reisen aber auch mit zwei Rädern an, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein“, berichtet der Bornaer.

Der Startschuss für das erste Rennen fällt am Sonntag um 10 Uhr. Nach den jüngsten Wettkämpfern folgen Jugendliche, Frauen, Senioren und die Hobby-Klasse. Die Männer-Elite, deren Rennen etwa eine Stunde dauert und als Höhepunkt des Tages gilt, geht 14.15 Uhr auf die Strecke.

Gute Ausgangsposition für Bornaer Heimrennen

Die teilnehmenden Mitglieder des Bornaer Radsportvereins haben übrigens einen ordentlichen Start in die diesjährige Rennserie der Amateure hingelegt. „Sascha Böhm erreichte im Elite-Rennen am Sonntag in Grimma einen soliden fünften Platz“, berichtet Frank Schalk. Der Mann aus Großdeuben sei entsprechend motiviert, beim Bornaer Radcross seinen Heimvorteil zu nutzen.

Im Rennen der Hobbyfahrer im Grimmaer Stadtwald kamen außerdem Sebastian Schalk auf den fünften und Maik Müller auf den zwölften Platz. Michael Handrick – ebenfalls vom RSV Borna – beendete das Rennen im guten Mittelfeld. „Damit“, so Vereinschef Schalk, „haben wir uns eine gute Startposition für unser Heimrennen gesichert.“

Von Simone Prenzel