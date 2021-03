Die Stadt Grimma sucht ab sofort nach ehrenamtlichen Impflotsen, die die Senioren am Impfzentrum in der Muldentalhalle in Empfang nehmen und betreuen. Der neue Impf-Stützpunkt soll Mitte März an den Start gehen. Grimmas OBM Matthias Berger hatte sich mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass im Muldental ein Impf-Angebot entsteht.