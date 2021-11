Regis-Breitingen

Viele halten das nicht mehr für unwahrscheinlich: einen Stromausfall nicht nur für Minuten und Stunden, sondern über mehrere Tage hinweg. Beschränkt auf einige Regionen hat es das sogar schon gegeben. Als im November 2005 ein mehrtägiges Wetter- und Schneechaos den Nordwesten Deutschlands heimsuchte, hatten einige Orte bis zu fünf Tage lang keinen elektrischen Strom. In Regis-Breitingen werden Überlegungen für eine solche Lage angestellt.

Heute befürchten Skeptiker der Energiewende ein noch schlimmeres Szenario: den Blackout, einen großflächigen Ausfall der Stromversorgung, weil wegen zu wenig Energie das hochsensible Netz zusammenbrechen könnte.

Strom wird überall benötigt

Was dann geschieht, kann man sich bis jetzt zum Glück nur ausmalen. Ohne Strom lassen sich bald Handys nicht mehr laden. Telefonieren kann man womöglich schon vorher nicht mehr, weil die Computer der Telekommunikationssysteme keinen Strom mehr haben und weil die Strom-Reserven der Sendemasten verbraucht sind.

Ohne Strom funktionieren Geldautomaten nicht mehr, ebenso Kassen und Türen in Supermärkten und Geschäften. Die mit Strom betriebenen Tanksäulen fallen aus. Damit können bald auch Krankenwagen und Feuerwehren nicht mehr zur Hilfe ausrücken, wenn sie nicht Treibstoffvorräte und Handpumpen besitzen. Heizungen laufen schon lange nicht mehr. Die Wasserversorgung fällt ebenso aus wie die Entsorgung des Abwassers. Überall wird Strom benötigt. Irgendwann ist auch der Brennstoff für die Notstromversorgung in Kliniken aufgebraucht.

Eine Folge länger anhaltenden Stromausfalls können leere Regale im Supermarkt sein. Quelle: Rene Traut

Regiser Feuerwehrmann stellt Überlegungen an

Die Beschreibung des möglichen Szenarios lässt sich fortsetzen. Einer, der das nicht für unwahrscheinlich hält, ist Patrick Müller von der Freiwilligen Feuerwehr Regis-Breitingen. „Die Energiewende, so wie sie jetzt geplant ist“, befürchtet er, „kann nicht funktionieren und mündet in einen Blackout.“ Für einen solchen müsse nicht einmal nur die Energiewende verantwortlich sein. Auch Cyberangriffe könnten derartige Folgen haben.

Müller sieht an dieser Stelle eine besondere Verantwortung der Feuerwehr und anderer Hilfsorganisationen. „Unsere Feuerwehr hat nicht nur die Aufgabe, Brände zu löschen, ist sie doch vielmehr Retter und Helfer in jeglicher Notlage.“

Nach zwei Stunden kein Notruf mehr möglich

Beim Regis-Breitingener Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) sind Müller und die Regiser Feuerwehrleute auf offene Ohren gestoßen. Vor allem mit der Erfahrung von „punktuellen Stromausfällen“, die es laut Zetzsche in diesem Jahr in Regis-Breitingen und in Borna gab. „Nach zwei Stunden konnte man nicht mehr telefonieren“, sagt der Stadtchef. Dann sei es auch nicht mehr möglich gewesen, einen Notruf abzusetzen.

Gesprächskreis lotet Maßnahmen aus

Schon an dieser Stelle kommt für Zetzsche die Feuerwehr ins Spiel. „Ab einem zweistündigen Stromausfall muss das Feuerwehrgerätehaus besetzt sein.“ Auf diese erste Maßnahme habe man sich in einem Gesprächskreis verständigt, der eigens zu dem Thema ins Leben gerufen worden sei. Das würden einige als Pankikmache verstehen, hat der Bürgermeister erfahren. Denen hält er entgegen: „Das Schlimmste wäre, es passiert etwas, und wir haben keinen Plan.“

Einen Notfallplan gäbe es zwar für ein Hochwasser, nicht aber für einen langen Stromausfall. Deswegen werde sich eine Arbeitsgruppe jetzt in gewissen Abständen treffen, um über mögliche Maßnahmen bei längerfristigem Energieausfall zu beraten. Beteiligt seien vorläufig der Stadt- und die Ortswehrleiter und eine Mitarbeiterin des Landratsamtes. Man wolle auch weitere Verantwortliche von besonders betroffenen Einrichtungen ins Boot holen. In Regis-Breitingen etwa die Diakonie als Betreiber des Altenpflegeheims.

Über mehrere Wochen nicht einkaufen

Auch konkrete Maßnahmen stehen schon auf der Agenda. Beispielsweise soll eine Möglichkeit geschaffen werden, die Sporthalle am Stadion, die als Notquartier in Frage kommt, mit Notstrom versorgen zu können. Als Sitz eines Krisenstabes komme laut Zetzsche das Feuerwehrgerätehaus in Frage.

Brandschützer Patrick Müller geht es auch darum, die Bevölkerung zu sensibilisieren. „In unserer wohlbehüteten und durchorganisierten Welt ist uns nicht mehr bewusst, wie abhängig wir mittlerweile von der Technik sind“, sagt er. Und bemüht als Gedankenstütze die Corona-Pandemie, die für den einen oder anderen zur Quarantäne führen kann. „Stellen Sie sich mal vor, über mehrere Wochen nicht einkaufen gehen zu können“, rät Müller.

Bundesamt empfiehlt Vorsorge

Und er erinnert gleich noch an die „Klopapierkrise“ vom Anfang der Pandemie. Ein vergleichsweise winziger Mangel, der einige vor Probleme gestellt habe, welche vermeidbar gewesen wären. Müller rät daher, einen Blick auf die Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zu werfen.

Das schlägt nicht nur die Bevorratung mit Lebensmitteln vor, sondern gibt weitere Hinweise, wie man vorbereitet sein sollte für Notlagen. Fällt der Strom spätabends aus, ist es günstig, wenn man weiß, wo die Taschenlampe liegt, und genügend Batterien vorrätig sind. Muss man das Haus für unbestimmte Zeit verlassen, hilft es, wenn alle wichtigen Dokumente griffbereit sind. Beim BBK gibt es sogar eine komplette Checkliste als Broschüre.

Notfallvorsorge: https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/vorsorge_node.html

