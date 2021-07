Bleiben, gehen, kommen? Film von Böhlener Jugendlichen über Strukturwandel

Böhlen/Landkreis

Der Strukturwandel ist in aller Munde: bei ansässigen Unternehmen, bei Arbeitnehmern, bei Kommunen. Kaum etwas wird in den kommenden Jahren so bleiben, wie es jetzt ist. Doch die Veränderungen betreffen auch eine andere Gruppe als Berufstätige: Jugendlichen. Schüler des Beruflichen Schulzentrums in Böhlen haben dazu einen Film gedreht.

Die jungen Leute stehen in Zukunft vor der Frage: bleiben, gehen oder kommen? Bietet die Region künftig ausreichend berufliche und private Perspektiven oder sind woanders bessere Chancen vorzufinden? Oder hat sich die Region schon so verändert, dass sie lebenswert erscheint und das Wiederkommen lohnt? Die Berufsschüler beleuchten das aus vier verschiedenen Perspektiven.

Jugend in Strukturwandel mit einbinden

Der Film „#Bleiben#gehen#kommen“ wurde mithilfe von Leader-Mitteln finanziert. Träger des Projektes war der Verein Soziokulturelles Zentrum Kuhstall Großpösna, Unterstützung gab es vom Kulturraum Leipziger Raum. „Wir werden die Region weiterentwickeln, müssen dazu aber auch die Stimmen der Jugendlichen mit einbeziehen“, machte Annedore Bergfeld von der Lokalen Aktionsgruppe zur Leader-Förderung bei der Premiere des Films im Böhlener Kulturhaus deutlich. Der Streifen sei ein Baustein, um Heranwachsende in den gesamten Prozess des Strukturwandels mit einzubinden.

Teil des Films stellt Pödelwitz in den Mittelpunkt

Vier Schwerpunkte stehen im Fokus des Films, die sich eben mit der Thematik „bleiben, gehen oder kommen“ befassen. Entstanden sind diese bei vorherigen Exkursionen. So beleuchtet ein Team der Schüler den Groitzscher Ortsteil Pödelwitz, der wohl am prägnantesten für den Strukturwandel steht.

Erst sollte das Dorf dem Tagebau weichen, weshalb etliche Pödelwitzer bereits nach Groitzsch und andere Kommunen gezogen sind. Nun ist klar: Pödelwitz bleibt. Dem Filmteam dieser Reportage gelang es, mehrere Menschen vorzustellen, die gegangen sind, andere, die geblieben sind, und weiter, die doch zurückkehren.

Weitere Themen: Zwenkau, Espenhain, Tierfutter aus Insekten

Ein weiterer Baustein innerhalb des Films: die Entwicklung der Stadt Zwenkau. Genauer gesagt: Was ist los in der Stadt, gerade für Jugendliche? Eine dritte Reportage führte ein Drehteam zum einstigen Bürgermeister der Gemeinde Espenhain, zu Jürgen Frisch. Und die vierte Gruppe nahm das Pegauer Unternehmen Madebymade genauer unter die Lupe, das aus Insektenproteinen Tierfutter gewinnt.

Rund 60 Besucher sehen die Premiere des Films „#Bleiben#gehen#kommen“ im Böhlener Kulturhaus. Quelle: Peter Krümmel

Film könnte Werbung für den Landkreis Leipzig machen

Laut Peter Krümmel vom Kuhstall-Verein hatten die Jugendlichen für das Filmprojekt gerade einmal eine Woche Zeit. Für diese kurze Spanne sei das Ergebnis beeindruckend. „Der Film könnte ein Aushängeschild für die Region werden, damit ist Werbung für den Landkreis möglich“, betonte auch Ines Lüpfert, Beigeordnete des Landkreises, die ebenfalls die Premiere des Films erlebte.

Jörg Großkopf, Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums BSZ, zeigte sich ebenfalls beeindruckt von der Arbeit der jungen Leute. Um so mehr, da er die Herausforderungen kannte, vor denen die Schüler vorab gestanden hatten. „Sie wussten lediglich, dass sie einen Film zu dem Thema drehen sollten, wussten aber weder, wie eine Kamera funktioniert noch welche Aufgaben ein Regisseur hat“, erzählte er. Um so stolzer sei er auf das entstandene Werk.

Von Julia Tonne