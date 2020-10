Blumen am Grab von Hans Albers – die Spur führt nach Grimma

Grimma

Der Friedhof im Hamburger Stadtteil Ohlsdorf ist der größte Parkfriedhof der Welt. Kunstvoll gestaltete Grabsteine, historisch wertvolle Bauten, üppige Vegetation und – 22 (!) Bushaltestellen. Ohne Karte geht da gar nichts. Ein Faltblatt weist Touristen zusätzlich den Weg zu den Prominentengräbern. Die Liste der hier beigesetzten Stars ist lang. Sie reicht von Inge Meysel, „Mutter der Nation“, über den Publizisten Roger Willemsen bis hin zu Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt nebst Gattin Loki. Eine besonders angesagte Adresse: Das Grab von Hans Albers.

Udo Sonntag (57) und seine Mutter Gisela (77) brauchen kein Kartenmaterial mehr. Die Grimmaer finden längst im Schlaf zum blonden Hans. Ähnlich zielsicher wie zu Hause den Eier- und Geflügelhändler an der Kreuzstraße steuern sie im weltstädtischen Hamburg Albers’ letzte Ruhestätte an. Seit der Wiedervereinigung kommen beide jedes Jahr nach Ohlsdorf, um ein Gebinde niederzulegen. Die Blumen sind immer verschieden, identisch dagegen ist der Text auf den Schleifen: „Dem blonden Hans in großer Verehrung – Udo Sonntag, Grimma in Sachsen.“

Das Geschenk von Großmutter Emma

Udo Sonntag war 17, als ihm Großmutter Emma von ihrer Westreise ein Buch über Hans Albers mitgebracht hatte. Es sollte das Leben des geistig behinderten Grimmaers nachhaltig prägen. Udo, begeistert von den Fotos, die den paffenden Schauspieler zeigten, wollte so sein wie er oder – wenigstens erwachsen wirken. Das war auch der Grund, weshalb er fortan am liebsten mit Pfeife ging. „Natürlich war nie Tabak drin“, stellt Mutter Gisela klar. Sie habe das Büchlein, das einst 6,80 Mark gekostet hatte, später für das Zehnfache neu binden lassen. Nur Udo zuliebe.

Udo ist ihr ein und alles. Das ganze Leben widmet sie nur ihm. Zeit für Freunde bleibe da nicht, sagt die einstige Konditorin. „Wir sind ein gutes Team“, fügt sie hinzu. Unvergessliche Urlaubsreisen führten beide nach Kühlungsborn, in die Lüneburger Heide und ins Frankenland. Im Rahmen von Tagesausflügen besuchten sie die Weihnachtsmärkte in Dresden, Freiberg und Seiffen. Hamburg ist und bleibt für die Sonntags aber etwas ganz besonderes.

Schnappschuss in Hans Albers ’ Hotelsuite

Was haben sie in Hans Albers’ Geburtsstadt in den Jahren nicht alles besichtigt: Sankt Pauli Museum, Große Freiheit, Lange Reihe, sogar die einstige Suite vom blonden Hans: „Ich wollte es dem Udo unbedingt ermöglichen. Also buchten wir drei sündhaft teure Nächte im Hotel Atlantic mit Blick auf die Alster. Während unseres Aufenthaltes beknieten wir die Regierung der Nobelherberge so lange, bis sie uns für einen Schnappschuss die Suite öffnete.“

Auf die Spuren von Udos Idol begaben sich die Grimmaer auch in Bayern. In Garatshausen am Starnberger See besuchten sie das Grundstück, auf dem Albers wohnte. „Wir durften sogar bis vor zum Bootshaus, an dem der blonde Hans damals oft mit dem Hund saß“, schwärmt Udo. An seinem Angebeteten mag er besonders die – wie er sagt – stahlblauen Augen, die markante Stimme und, natürlich, die lässig im Mundwinkel hängende Pfeife. Trotz Behinderung könne ihr Sohn lesen, sagt Mutter Gisela. Immer wieder schmökere er im Albers-Buch, seiner Bibel.

Grüße zum 60. Todestag

Sie selbst sei kein Albers-Fan, gesteht Gisela. Sie genieße es einfach, ihren Sohn glücklich zu sehen. Mit dem ersten Westgeld finanzierten sie 1990 die Fahrt vom Hafen auf den Friedhof. „Können Sie sich vorstellen: Der Taxifahrer, ein Ur-Hamburger, kannte Hans Albers nicht!“, will es Gisela noch immer nicht glauben. Auch in diesem Jahr, zum 60. Todestag von Hans Albers, pilgerten die Sonntags an die Waterkant. Das Gesteck fürs Grab ließen sie in der Heimat anfertigen.

Damit das Gebinde möglichst lange mitmacht, wählen die Sonntags vornehmlich Kunstblumen. Wunderschöne. Und gar nicht billige. „Die Abendschau hatte mal einen Bericht über das Grab gebracht“, so die Grimmaer: „Dabei blendeten die Fernsehleute auch unser Gesteck ein und betonten, dass die Verehrer von Hans Albers aus ganz Deutschland kämen, sogar aus dem fernen Sachsen.“ Udo ist so ein Verehrer. Auf Tauschbörsen ergattert er immer wieder Briefmarken, Poster und Filmprogramme mit dem Konterfei seines Stars.

Foto macht Udo Sonntag unsterblich

Dabei ist Udo selbst ein kleiner Star. Fotograf Gerhard Weber schoss vor gar nicht langer Zeit einige Bilder mit ihm. Die Aufnahmen zeigen den bekennenden Hans-Albers-Fan auf dem Sofa liegend. Das Foto ist preisgekrönt, schaffte es in Berlin sogar unter die besten 100 Bilder des Jahres. „Als Herr Weber zum Fototermin zu uns nach Hause kam, hatte ich dem Udo in der Küche gerade die Haare geschnitten. Mein Mann Eberhard saß in der Ecke und las Zeitung. Er lebt inzwischen nicht mehr.“

Udo besuchte die Sonderschule in Grimma. Diese befand sich damals im Erdgeschoss des heutigen Gymnasiums. Nach der achten Klasse ging er zur Reichsbahn. Auf dem Güterbahnhof durchlief er drei Jahre lang die Lehre zum Transportarbeiter. Später wechselte er in die Werkstatt für Behinderte. Seit zehn Jahren ist er zu Hause und bezieht eine Rente. Zweimal im Monat trifft er sich mit Regina und Manfred zum Reden und Rostern.

Großmutter Emmas Vermächtnis

Wenn Udos Großmutter Emma geahnt hätte, was ihr Mitbringsel von der Westreise inzwischen alles bewirkt hat ... Sie würde sich freuen. Mit Sicherheit! Unterdessen laufen in Grimma bereits die langfristigen Planungen für die nächste Hamburg-Reise im nächsten Jahr. Die Sonntags hoffen, dass ihnen Corona keinen Strich durch die Rechnung macht – und sich die Blumen möglichst lange halten: „Wir hatten schon mal einen Sommer, da lag am Grab noch unser Kranz vom Vorjahr.“

Hans Albers Sehnsucht nach Weite und Meer, Hafenromantik und Reeperbahn – kaum ein Filmstar hat das Hamburg-Gefühl so sehr getroffen wie Hans Albers. In Filmen wie „Große Freiheit Nr. 7“, „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ und „Das Herz von St. Pauli“ machte der „blonde Hans“ das Vergnügungsviertel St. Pauli weltberühmt. Heute erinnern Kneipen wie das „ Albers Eck“ und „La Paloma“ an den Filmschauspieler, der in Hamburg-St. Georg das Licht der Welt erblickte. Auf dem Hans-Albers-Platz erinnert eine Skulptur des Künstlers Jörg Immendorff an den „großen Jungen mit den blauen Augen“. „Es ist, als ob jemand ein Stück des Hamburger Michels abgerissen hätte“, schrieb eine Hamburger Zeitung einen Tag nach seinem Tod. Hans Albers wurde 1891 als Sohn eines Schlachtermeisters im Hamburger Stadtteil St. Georg als jüngstes von sechs Kindern geboren. Schon als Schüler opferte er sein gesamtes Taschengeld der Liebe zum Theater. Dem Wunsch seines Vaters entsprechend machte er jedoch eine Kaufmannslehre und arbeitete in Frankfurt in einer Seidenfirma. Dort nahm er heimlich seinen ersten Schauspielunterricht. Im Ersten Weltkrieg wurde er schwer verletzt. Danach spielte er an verschiedenen Berliner Bühnen vor allem komische Rollen. Sein größter Theatererfolg war „Liliom“ in dem berühmten Drama von Franz Molnar mit dem Walzerlied „Komm auf die Schaukel, Luise“. Nach über hundert Stummfilmrollen spielte Albers 1929 im ersten deutschen Tonfilm „Die Nacht gehört uns“ und kurz darauf an der Seite von Marlene Dietrich in „Der blaue Engel“. In den letzten Jahren der Weimarer Republik war er in den erfolgreichen Filmen „Bomben auf Monte Carlo“ (1931) – zum ersten Mal mit Heinz Rühmann – und „F.P.1 antwortet nicht“ (1932) – mit dem berühmten Fliegerlied „Flieger, grüß mir die Sonne“ – zu sehen. Neben der Bühne und der Filmleinwand machten Albers auch seine zahlreichen Tonfilmschlager berühmt, darunter „Good bye, Johnny“ aus „Wasser für Canitoga“, „Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise“ aus „Käpt’n Bay Bay“ und natürlich „La Paloma“ aus „Große Freiheit Nr. 7“. Zu den Nationalsozialisten hatte Albers ein distanziertes Verhältnis: Er zeigte sich nie an der Seite hochrangiger NS-Funktionäre. Als Publikumsmagnet war er trotzdem geschätzt und konnte daher hohe Gagen fordern. Als die Nazis die Trennung von seiner jüdischen Lebensgefährtin, der Schauspielerin Hansi Burg forderten, trennte er sich offiziell, lebte jedoch weiter mit ihr am Starnberger See. Während des Krieges sorgte er dafür, dass sie über die Schweiz nach England emigrierte. dpa

Von Haig Latchinian