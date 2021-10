Boccherini und Mozart im Bornaer Stadtkulturhaus

Borna

Zu einem Matineekonzert lädt das Leipziger Symphonieorchester (LSO) für Sonntag ins Bornaer Stadtkulturhaus ein. Solisten sind Stefan Balciunas (Fagott) und Rio Toyoda (Violoncello). Der eine ist Solo-Fagottist, der andere stellvertretender Solo-Cellist des LSO. Die Musiker haben ihre Werke selbst ausgewählt. Begleitet werden sie von den LSO-Streicher und zwei Hörnern.

Zeitgenosse von Mozart

Zu Beginn des Konzerts erklingt das Konzert für Violoncello, Streichorchester und zwei Hörner von Luigi Boccherini (1743 bis 1805). Der Komponist wurde in Lucca geboren und gilt als der bedeutendste italienische Komponist von Instrumentalmusik im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Als Zeitgenosse von Wolfgang Amadeus Mozart spielte er eine wichtige Rolle bei der Entwicklung verschiedener musikalischer Gattungen, darunter dem Streichquartett und dem Streichquintett.

Cellist Rio Toyoda Quelle: LSO

„Musik, die Freude macht“

200 Jahre später lebte Jean Françaix (1912 - 1997), der französische Komponist des Divertimentos für Fagott und Streicher. Seine Musik zeichnet sich durch Eleganz, Erfindungsreichtum und rhythmische Raffinesse aus. Nach eigener Aussage war er stets bestrebt, „musique pour faire plaisir (Musik, die Freude macht)“ zu komponieren.

Andreas Mitschke dirigert Mozart

Zwischen diesen beiden Konzerten ist Mozarts A-Dur Sinfonie Nr. 29, KV 201 zu hören. Die Leitung des Konzerts liegt in den Händen des Leipziger Dirigenten Andreas Mitschke, der bereits viele Male am Pult des LSO stand.

Karten in Borna und Zwenkau

Eintrittskarten gibt es beim Tourismusverein „Bornaer und Kohrener Land“ und bei „Buch und Kunst“ in Borna sowie in der Tourist-Information Leipziger Neuseenland in Leipzig, dem Tourist-Kontor Zwenkau und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Kinder und Schüler haben freien Eintritt.

Von nn