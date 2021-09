Bockwitzer See: Borna entscheidet trotz Kritik für Leuchtturm Surfpark

Borna

Das Großprojekt eines Surfparks am Bockwitzer See hat eine weitere Hürde genommen. Der Bornaer Stadtrat stimmte am Donnerstagabend mit 15-mal Ja und fünfmal Nein dem Verkauf einer Fläche an die Firma Stoke zu. Diese will nach eigenen Angaben Wellenreiter aus ganz Deutschland ins Leipziger Neuseenland locken. Das Freizeitvergnügen soll sich allerdings nicht auf dem Bockwitzer See, sondern in einem Betonbecken daneben abspielen – auf künstlich erzeugten Wellen.

Rund zehn Hektar Boden werden für 1,5 Millionen Euro verkauft. Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke) erklärte, dass das Vorhaben noch ganz am Anfang steht. „Wir beraten heute über einen Verkaufsbeschluss. Die nötige Änderung des Bebauungsplanes Nordstrand Bockwitz schließt sich erst noch an – natürlich mit allen Beteiligungsmöglichkeiten.“

Landesstiftung gehören 470 Hektar am Bockwitzer See

Kritiker des Vorhabens hatten im Vorfeld an die Stadträte appelliert, von den Plänen abzulassen. Angereiste Vertreter der Landesstiftung für Umwelt und Naturschutz (Lanu) hätten sich zur Sitzung gern Gehör verschafft. Der Stiftung gehören immerhin 470 Hektar am Bockwitzer See. Luedtke sah dafür – unter Verweis auf die Gemeindeordnung – allerdings keine Handhabe.

CDU-Vorstoß für Bürgerentscheid vorerst gescheitert

Die CDU konnte sich mit ihrem Vorstoß, das Großprojekt zum Gegenstand eines Bürgerentscheids zu machen, ebenso wenig durchsetzen. „Dabei“, gab deren Fraktionschef Roland Wübbeke zu bedenken, „wäre das ein Beispiel par excellence, dass wir die Bürger bei einer so wichtigen Entscheidung mitnehmen.“ SPD-Fraktionschef Oliver Urban konnte dem Gedanken eines Bürgerentscheids hingegen nichts abgewinnen. „Würde das Ergebnis pro Surfpark ausfallen, und der wäre dann gar nicht genehmigungsfähig, würde das nur in Frustration enden.“

Tino Johne (Die Linke) sprach sich ebenfalls dafür aus, die Entscheidung den Stadträten zu überlassen. Ebenso wie Bernd Schröter („Bürger für Borna“), der erklärte: „Wir sollten unser Mandat an der Stelle ausüben.“ Ein Aufschieben der Entscheidung hätte aus Sicht seines Fraktionskollegen Maic Staudacher zudem eine fatale Außenwirkung. „Wir müssen uns überlegen, wie wir potenziellen Investoren gegenüber auftreten.“

Proteste auf Pappschildern: Borna ist nicht Kalifornien

Die Bornaerin Rosmarie Glatt, eine erklärte Gegnerin des Vorhabens, ergriff ebenfalls das Wort. „Hören Sie auf Ihr Herz, Ihren Verstand und Ihr Gewissen“, appellierte sie an die Stadträte. Eine ihrer Botschaften auf einem Pappschild: „Borna ist nicht Kalifornien.“ Ein weiterer Bürger fragte, warum nicht andere Flächen für das Wellenbecken denkbar wären. Am Rande des Ruhrgebietes werde ein ähnliches Projekt auf einem ehemaligen Zechengelände verfolgt. Luedtke dazu: „Die Investoren haben in Sachsen und auch in Borna selbst mehrere Standorte geprüft, sie bevorzugen aber den Bockwitzer See.“

Die Oberbürgermeisterin informierte, dass die Stadt seit 2019 mit den Ideengebern in Kontakt sei. Bisher hätten beteiligte Behörden Hinweise gegeben. „Allerdings hat keine Seite geäußert, dass der Surfpark nicht genehmigungsfähig wäre“, zeigte sich Luedtke über jüngste gegenteilige Äußerungen des Umweltministeriums verwundert. Mehrere Redner verbaten sich eine Einmischung Dresdens in die Bornaer „Innenpolitik“. So erklärte Johne: „Wir entscheiden als Stadtrat. Da kann kein Ministerium kommen. Dagegen verwahre ich mich.“

„Wir müssen auch mal Leuchttürme schaffen“

Befürworter des Surfparks behielten in den Reihen des Stadtrates klar die Oberhand, auch wenn sie einräumten, dass man sich ein Rückkaufsrecht sichern müsse. „Die Fläche wird von uns seit Jahren vorgehalten, um dort Tourismus zu entwickeln“, erinnerte beispielsweise Urban. Für Johne ist der Surfpark „die letzte Chance, dass überhaupt etwas am Bockwitzer See passiert“. Frank Preußler (BfB) erklärte, dass das Wellenbecken dort entstehe, wo ohnehin schon einmal Bebauung existiert hatte – und zwar Teile der Ortschaft Bockwitz, die noch 1989 devastiert worden war. „Borna kann nicht immer nur alles zu Tode diskutieren. Wir müssen auch mal Leuchttürme schaffen.“

Dass der Surfpark ein solcher werden kann, davon zeigte sich Linken-Stadträtin Nadja Luedtke überzeugt. „Borna hätte damit ein touristisches Alleinstellungsmerkmal.“ Gänzlich anderer Ansicht war Ines Graichen, Frontfrau der Linken: „Auch wenn es uns anders versichert wird, stellt der Park einen erheblichen Eingriff in die Natur dar.“ Die Ursprünglichkeit des Bockwitzer Sees werde leiden, fürchtet Graichen, die als einzige Vertreterin ihrer Fraktion gegen den Verkauf stimmte.

Klare Kante kam von der CDU. „Die Investoren wollen sich nur mit dem Bockwitzer See schmücken. Sie brauchen ihn gar nicht“, meinte Stadträtin Ingrid Tietze. Und Wübbeke ließ an seiner Gegenwehr keinen Zweifel: „Wir werden alles tun, um das Projekt zu verhindern.“ Beeindrucken konnte das die Ratsmehrheit allerdings nicht.

