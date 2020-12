Böhlen

Ein 77-jähriger Autofahrer war am Sonntag gegen 16.35 Uhr auf der Hauptstraße in Großdeuben in Richtung Markkleeberg unterwegs. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann auf der Höhe der Turnerstraße frontal auf einen dort vorschriftsmäßig geparkten Sattelzug auf. Der 77-Jährige und seine 75-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

Von lvz