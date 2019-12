Böhlen

Über mehrere Tage hinweg meldete sich kürzlich ein unbekannter Anrufer bei einer 90-jährigen Frau in Böhlen. Er erklärte ihr am ersten Tag voller Freude, dass sie Gewinnerin eines Lotteriespiels sei und 48.000 Euro erhalten solle. Um dieses Geld ausgezahlt zu bekommen, müsse sie jedoch zuerst 18 Gutschein-Rubbelkarten im Wert von jeweils 50 Euro kaufen.

Da die 90-Jährige zu Beginn des Jahres tatsächlich längere Zeit an einem Gewinnspiel teilgenommen hatte, dachte sie sich nichts Böses und besorgte die Gutscheinkarten. Kurze Zeit später rief der Fremde erneut bei ihr an und bat sie, die Karten frei zu rubbeln und ihm die Codes am Telefon zu übermitteln.

90-jährige Böhlerin übermittelte die Codes am Telefon

Am nächsten Tag rief der Mann abermals an und teilte der Böhlenerin mit, dass sich der Gewinn auf 94.000 Euro erhöht habe. Doch dafür müsse sie erneut 18 Rubbelkarten kaufen. Diese und am Folgetag erneut 18 weitere Karten kaufte die 90-Jährige und übermittelte die Codes am Telefon.

Als der Betrüger wiederum anrief und ihr erklärte, dass er nun Gutscheinkarten im Wert von 2000 Euro bräuchte, die dann für die Bank seien, damit sie nicht so viele Steuern zahlen müsse, wurde die Frau misstrauisch.

Sie informierte ihre Tochter und rief bei der Bank an. Die Mitarbeiter forderten sie auf, umgehend die Polizei einzuschalten. Selbst im Beisein der Polizisten zur Anzeigenaufnahme bei der älteren Dame rief der Betrüger noch mehrmals an. Der 90-Jährigen ist ein Schaden in Höhe von 2700 Euro entstanden, weshalb die Polizei die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen hat.

Von LVZ/gap