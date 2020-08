Böhlen: Anwohner beobachten Einbruch in Imbiss

Böhlen

Anwohner in Böhlen hörten gegen 4.30 Uhr am Sonntagmorgen verdächtige Geräusche von der Straße. Nach Polizeiangaben sahen die Zeugen vom Fenster aus einen Unbekannten, der sich an der Eingangstür zu einem Imbiss zu schaffen machte und sich daraufhin versteckte. Ein weiterer Mann kam in einem Transporter angefahren, beide betraten den Imbiss und verluden Gegenstände in das Fahrzeug. Die Anwohner verständigten daraufhin die Polizei. Die beiden Einbrecher konnten vor dem Eintreffen der Beamten mit dem Transporter flüchten.

Es zeigte sich, dass sie im Imbiss einen Zigarettenautomaten geöffnet und Zigaretten sowie Geldkasette gestohlen hatten. Die Höhe des Stehlschadens wurde auf eine vierstellige Summe beziffert, der Sachschaden ist noch unklar. Das Polizeirevier Borna ermittelt.

Von lvz