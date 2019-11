Apart-Hotel in Böhlen soll entwickelt werden

Böhlen

Eingeschlagene Fenster, offene Türen – aber kein Bewohner. Das Apart-Hotel in Böhlen verfällt immer mehr. Nun scheint es doch noch voranzugehen. Bei der Stadtverwaltung hat sich nach langer Zeit des Schweigens der Eigentümer gemeldet. Oder vielmehr ein Projektmanager, der sich im Auftrag des Besitzers um das Gebäude kümmern soll.

Früheres Apart-Hotel als Flüchtlingsunterkunft genutzt

Vor Jahren bereits hatte das Berliner Unternehmen Pro Shelter, das Flüchtlingsheime in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt betrieben hat, auch die Immobilie in Böhlen übernommen. Seit Anfang April 2016 wurde das frühere Hotel an der Leipziger Straße als Asylbewerberunterkunft genutzt, davor hatte es als Erstaufnahmeeinrichtung gedient. Erstmals waren im Januar 2015 hier Flüchtlinge untergebracht worden. Nach deren Auszug im Frühjahr 2017 verwahrloste das Gebäude zusehends. Weder Stadt noch Landkreis erfuhren, was daraus werden soll. Zumal Pro Shelter als Briefkastenfirma mit Sitz in einer „Bürogemeinschaft“ am Kurfürstendamm in Berlin gilt, gegen die schon zwei Brandenburger Landkreise wegen Betrugsverdachts vorgegangen sind.

Ankunft von Asylbewerbern im Böhlener Apart-Hotel 2015. Quelle: Andreas Döring

Einige Ideen für Nutzung des Apart-Hotels in Böhlen

„Pro Shelter hat nun jemanden beauftragt, der das Apart-Hotel entwickeln soll“, sagt Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos). Und eben dieser Projektmanager habe erste Sicherungsmaßnahmen im Haus durchführen lassen und kürzlich das Gespräch mit der Stadt gesucht. Konkrete Planungen gebe es von Seiten des Eigentümers noch nicht, lediglich „viele anfängliche Ideen“. Eine davon fand gar schon eine kurze Erwähnung vorm Stadtrat. Berndt hatte in der Sitzung im Oktober erklärt, dass unter anderem die Schaffung eines Jugendclubs im Raum stehe. Möglich sei auch eine Kombination aus Kindergarten und Pflegeeinrichtung. Verwaltung und Manager würden derzeit in alle Richtungen denken.

„Und auch ein Verkauf ist noch möglich“, sagt der Rathauschef. Zumal es erst kürzlich einen Interessenten gegeben hat. Das Leipziger Unternehmen A+ GmbH, das wegen der undurchsichtigen Eigentumsverhältnisse des Apart-Hotels das ehemalige Lehrwerk in Böhlen gekauft hatte, hatte zunächst das Hotel im Blick gehabt. Laut Berndt würde allerdings schon der nächste Kauf-Interessent in den Startlöchern stehen.

Abriss der Baracke in der Leipziger Straße verschiebt sich

Während sich also auf dieser Seite der Leipziger Straße langsam etwas tut, steht auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Vorhaben still: der Abriss der Baracke, in der einst der Verein Wegweiser und die Schützengilde Böhlen/ Rötha ihr Domizil hatten. Grund für die Verzögerung ist die Analyse der Baumaterialien, die jetzt vorliegt. Und eben die zeigt auf, dass die Baracke dermaßen mit Schadstoffen belastet ist, dass sämtliche Komponenten gesondert entsorgt werden müssen. Was eine enorme Kostensteigerung zur Folge hat, die die Verwaltung nicht im Haushalt eingestellt hat. Berndt hofft nun, dass der Abriss im nächsten Jahr erfolgen kann.

Von Julia Tonne