Böhlen: Bauarbeiten für Villa Neuseenland haben begonnen

Böhlen

Auf den Baustellen des Südraums geht es trotz aller Ausgangsbeschränkungen und Abstandsregeln voran. Da bildet Böhlen keine Ausnahme. In der Wielandstraße hat die Atrium Baubetreuungsgesellschaft aus Leipzig ihr Projekt „Villa Neuseenland“ auf den Weg gebracht. Und die Baugrube mittlerweile ausgehoben.

Bis zum Sommer nächsten Jahres entstehen in der Wielandstraße 8 insgesamt 17 Eigentumswohnungen. Gesamtinvestition von Seiten des Bauherrn: rund 4,5 Millionen Euro. Noch liegt das Vorhaben im Zeitplan, „wir haben gar etwas Puffer“, sagt Atrium-Geschäftsführer Michael Suhr. Er befürchtet allerdings, dass sich das schnell ändern könne, „es wird noch Schwierigkeiten geben, die wir jetzt nicht greifen können“, erklärt er.

Kein Kontakt zwischen Bauarbeiten beim Ausheben der Grube

Das Ausheben der 3,70 Meter tiefen Baugrube war mit den bisher geltenden Corona-Regeln kein Problem, „auf der Baustelle haben sich die hygienischen Bedingungen einhalten lassen. Außerdem kommen die Arbeiter auf dem großen Areal kaum in Kontakt miteinander“, macht Suhr deutlich.

17 Eigentumswohnungen entstehen bis Sommer 2021 in der Wielandstraße in Böhlen. Quelle: Atrium Baubetreuungsgesellschaft

Dass die Villa Neuseenland eine so tiefe Baugrube erfordert, ist der Tatsache geschuldet, dass der Neubau eine Tiefgarage bekommt. Zu jeder Wohnung, so Suhr, gehöre ein Stellplatz. Die Wohnungen selbst hätten zwei bis fünf Räum und seien 50 bis 115 Quadratmeter groß. Atrium lässt die Villa von der Garage bis zum Dach konsequent barrierefrei gestalten – inklusive eines Aufzugs und beispielsweise ebenerdiger Duschkabinen in den Bädern.

Rohbau könnte ab Ostern entstehen

Noch haben Kaufinteressenten die Möglichkeit, Wünsche bezüglich des Grundrisses zu äußern, „das geht aber nicht mehr, wenn der Rohbau steht“. Der solle ab Ostern gebaut werden, „wenn keine weiteren Einschränkungen von Seiten der Politik kommen.“ Fertigstellung könne dann im Herbst sein.

Die ersten Namen von Interessenten für die Wohnungen liegen bei Atrium längst auf dem Tisch, allerdings habe derzeit die Nachfrage etwas nachgelassen. Was der derzeitigen Unsicherheit geschuldet sei. „Viele bleiben jetzt erst einmal auf Beobachtungsposten.“

Alte Getreidemühle in Pegau ist schon bezogen

Während in Böhlen noch gebaut wird, ist bei einem weiteren Vorhaben im Südraum Leipzigs sprichwörtlich alles in trockenen Tüchern. In Pegau hatte Atrium die ehemalige und unter Denkmalschutz stehende Getreidemühle am Elstermühlgraben erworben, um diese zu sanieren und 14 Wohnungen herzurichten. Die sind mittlerweile fertig und auch bezogen. Nur das Kennenlern-Treffen aller Bewohner steht noch aus. Das solle nach Ende der Pandemie nachgeholt werden.

Von Julia Tonne