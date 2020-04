Die Mitglieder des Krisenstabes tagten am Donnerstag erstmals im neuen Stabsraum des Landkreises in Grimma. Erneut fielen wichtige Entscheidungen im Kampf gegen Corona. So müsse 14 000 Schutzmasken an Pflegeheime und andere soziale Einrichtungen verteilt werden. Borna bekommt außerdem eine Testambulanz für Corona-Fälle.