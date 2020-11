Böhlen: Der neue Betreiber des Freibads ist der alte

Böhlen

Der neue Betreiber des Freibads in Böhlen ist auch der alte: Dirk Wagner bekam vom Stadtrat in der vergangenen Woche den Zuschlag und setzte sich damit gegen den zweiten Mitbewerber Konform Dienstleistungen in Person von Jörg Wiltschko durch. Dieser betreibt bereits die Freibäder in Pegau, Neukieritzsch und Regis-Breitingen.

Dabei hatte Wagner Ende Juni für einen sprichwörtlichen Paukenschlag in Böhlen gesorgt, indem er der Stadt die Kündigung vorlegte. Zu den Gründen wollte sich Wagner damals gegenüber der LVZ nicht äußern. Er erklärte lediglich, dass es in der vergangenen Zeit immer wieder Schwierigkeiten zwischen ihm und der Stadt gegeben und die Corona-Zeit seine Entscheidung beschleunigt habe. Die Schwierigkeiten selbst bestehen bereits seit einigen Jahren.

Stadt und Räte zeigen sich zufrieden mit bisherigem Badbetrieb

Schon 2017 war Kritik an Wagners Antrag auf Zahlung der Mehrwertsteuer durch die Stadt laut geworden. Im gleichen Jahr hatte Wagner zudem mit den Auswirkungen eines gravierenden Brandes zu kämpfen. Anfang dieses Jahres hatte Wagner in einem Antrag darum gebeten, den städtischen Zuschuss von 75 000 Euro auf 85 000 Euro zu erhöhen – ohne Erfolg. Der Stadtrat lehnte dessen Anliegen ab.

Dennoch überzeugte nun das neue Betreiberangebot den Stadtrat, das Gremium stimmte mit nur zwei Gegenstimmen für Wagner als neuen Betreiber. „Er hat ein neues Angebot mit angepassten Zahlen vorgelegt“, erklärte Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt. Laut Beschlussvorlage zahlt die Stadt künftig jährlich 95 000 Euro. Die Zustimmung von Seiten des Rates begründet der Rathauschef damit, „dass wir mit dem Betrieb immer zufrieden waren“. Das Gelände sei immer sehr gut gepflegt gewesen und Wagner habe alles möglich gemacht, um das Freibad attraktiv zu halten. Weshalb der neue Vertrag nun zwei Jahre umfasse und sich automatisch um ein Jahr verlängere, wenn keine der zwei Seiten eine Kündigung ausspreche.

Freibad verzeichnet dieses Jahr Besucherrückgang um 50 Prozent

Wagner selbst ist nach seiner Aussage froh, dass er von Seiten des Rates den Zuschlag erhalten hat. „Das heißt ja, dass die meisten Räte hinter mir und meinem Team stehen.“ Er hofft, dass das Freibad im kommenden Jahr wieder ohne jegliche Corona-Auflagen eröffnen kann. Denn die Bilanz für dieses Jahr sehe düster aus. Wagner verzeichnete einen Besucherrückgang um rund 50 Prozent. Kamen sonst übers Jahr verteilt etwa 30 000 Wasserratten, waren es in der vergangenen Saison gerade einmal 15 000. „Corona hat das Bad ganz schön getroffen“, macht er deutlich.

In den kommenden Monaten nun steht Wagner noch vor einer ganz anderen Herausforderung: Wildschweine machen das Gelände derzeit recht regelmäßig unsicher, der Maschendrahtzaun hält die Tiere nicht von einer Stippvisite ab. Wagner vermutet, dass durch den Autobahnbau so viel gerodet wurde, dass die Tiere keinen Unterschlupf und keine Nahrung mehr finden und sie deshalb nun häufiger im Stadtgebiet unterwegs sind. Unterstützung, um der Plage Herr zu werden, bekomme er vom Jäger.

Auch die Trockenheit in diesem Sommer hat auf dem Gelände ihre Spuren hinterlassen. Weshalb Wagner in den nächsten Wochen vereinzelt Bäume fällen und deutlich zurückschneiden muss.

Von Julia Tonne