Böhlen: Diese Wege können junge Leute am Beruflichen Schulzentrum einschlagen

Erzieher und Pflegekräfte sind derzeit heiß begehrt – die Berufsaussichten sind gerade ein diesem Bereich gut. Wer hier seine Zukunft sieht, ist im Beruflichen Schulzentrum Leipziger Land in Böhlen genau richtig. Am Sonnabend lud die Bildungseinrichtung zu einem Tag der offenen Tür ein.

Wer wollte, konnte mit jungen Leuten ins Gespräch kommen, die hier unterrichtet werden wie Jessica Hornung (19) und Celine Hiensch (20), die derzeit beide eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Sozialassistentin absolvieren. Die läuft zwei Jahre und ist Voraussetzung dafür, später Erzieherin zu werden. Dafür müsse anschließend noch eine dreijährige Vollzeitausbildung angehangen werden. „In den zwei Jahren haben wir insgesamt 20 Wochen Praxis, zum Beispiel in Kindergärten“, sagte Jessica Hornung.

Etwa 98 Prozent der Böhlener Auszubildenden würden die Erzieherausbildung wählen, erklärte Lehrerin Susanne Meyer. „Die Pflege ist leider nicht so beliebt, da haben viele Scheu und Bedenken.“ Doch wer in diesem Bereich einsteige, könne viel Wertschätzung erleben. „Auch Männer werden in der Pflege sehr geschätzt, gerade von den männlichen Pflegebedürftigen.“

Wahl für Beruf im sozialen Bereich

Die Entscheidung für einen Beruf im sozialen Bereich fiel bei Jessica Hornung schon sehr früh: „Ich habe damals schon meiner Erzieherin geholfen und später ein Praktikum im Hort gemacht.“ Celine Hiensch hat bereits ein Praktikum in einer Grundschule absolviert. „Die Arbeit mit Menschen macht mir Spaß. Später möchte ich gerne im Krankenhaus als Pflegefachfrau arbeiten.“ Die Ausbildung am Beruflichen Schulzentrum in Böhlen sei dafür eine gute Grundlage. „Anatomisches Wissen spielt hier eine wichtige Rolle.“

informiert In der hauseigenen Küche ließen sich Shirley Wagner (16) und Rocco Dottermusch (17) in die Töpfe schauen. Beide absolvieren in Böhlen ein berufsvorbereitendes Jahr und erlangen dabei zugleich den Hauptschulabschluss. „Es ist doch gut, wenn man sich in der Küche auskennt. Ich koche gern, das haben auch meine Eltern schon gemerkt“, sagte Rocco. Seine berufliche Zukunft sieht er als Fachlagerist, während Shirley Verkäuferin werden möchte. „Seit August sind wir hier an der Schule, und das macht richtig viel Spaß“, so Shirley .

Modernes Labor für Fachrichtung Biotechnologie

Im modernen Labor beantwortete Kevin Schlaphorst (20) die Fragen der Besucher. Er besucht das Berufliche Gymnasium in der Fachrichtung Biotechnologie und macht dort dieses Jahr sein Abitur. „Für mich hat sich das gelohnt, ich bin von Biologie begeistert.“ Für später plant er ein Bionik-Studium. „Mich interessiert die Erforschung künstlicher Intelligenz.“ Die Entscheidung für die Böhlener Bildungsstätte hat er nicht bereut.

„Es ist zwar manchmal sehr anstrengend, aber das gehört dazu. Das Schulsystem in Sachsen ist 1000 Mal besser als in meiner Heimat Sachsen-Anhalt“, findet er. In Böhlen hat er sogar eine kleine Wohnung und kommt so auf kurzem Weg zu seiner Schule. „Ich bekomme Schüler-BaföG, das muss man nicht zurückzahlen“, freut er sich. Und das reiche aus, um den Lebensunterhalt samt Miete zu bestreiten.

Vicky Kaminsky und Kevin Schlaphorst im chemischen Labor. Quelle: Bert Endruszeit

Ausbildung zum Chemikanten am BSZ

Auch Vicky Kaminsky setzt voll auf die Biotechnologie. „Das Abitur war nach der 10. Klasse eigentlich eine Notlösung. Ich wusste damals einfach nicht, was ich sonst machen sollte.“ Nun steuere sie das Ziel Hebamme an. Das sei derzeit noch ein Ausbildungsberuf, soll aber künftig ein Studium erfordern.

Fachlehrerin Maren Deistler wies am Sonnabend auch auf die Ausbildung zum Chemikanten hin, die seit 2019 neben Radebeul nun auch in Böhlen möglich ist. Starker Partner sei hier das Chemie-Unternehmen Dow, dort findet die Praxis statt. „Dieser Beruf ist stark gefragt, es gibt gute Chancen für eine spätere Übernahme.“

