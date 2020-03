Böhlen

Die Eigentümerin eines E-Bikes ist am Mittwochabend Opfer eines Diebstahls geworden. Die Frau stellte ihr Fahrrad vor einem Friseursalon in der Karl-Bartelmann-Straße ab. Nachdem sie einige Stunden später wieder zum Abstellort kam, merkte sie, dass ihr Fahrrad gestohlen wurde. Das Rad war ein 28er Elektro-Fahrrad der Marke Kalkhoff in weißer Farbe. Der Akku befand sich am Fahrrad. Es hatte vorn und hinten je einen schwarzen Metallkorb angebracht. Auffällig: Am vorderen Korb befanden sich eine türkisfarbene Blume und am Lenker eine große beigefarbene Klingel mit braunen Schnurrbärten darauf.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a in Borna, Tel. (03433) 244-0 zu melden.

Von lvz