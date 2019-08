Böhlen

Die Organisatoren des Kinder- und Vereinsfests „Zwerge und Riesen“ in Böhlen können sich wenige Stunden vor dem Startschuss am 30. August noch über Fördermittel freuen. Sachsens Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping ( SPD), überreichte Organisator Mirko Altmann, Christiane Fuhrmann (Geschäftsführerin der Kulturbetriebs GmbH Böhlen), und Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) einen entsprechenden Förderbescheid über 1500 Euro.

„Zwerge und Riesen“ gefördertes Mikroprojekt

Rund 40 kleine Projekte von Kunst und Kultur können über eine schnelle und unkomplizierte Förderung vom Kunstministerium über die Kulturstiftung vor allem in ländlichen Räumen realisiert werden. 200.000 Euro werden für diese sogenannten Mikroprojekte in diesem Jahr veranschlagt. In diesem Rahmen wird auch das Kinder- und Vereinsfest „Zwerge und Riesen“ gefördert.

Fest für Begegnung und Austausch

„Gerade die Projekte in den kleineren Städten können eine große Wirkung entfalten“, betonte Köpping bei ihrer Stippvisite in Böhlen. Einen Rahmen für Begegnung, für Austausch, für gegenseitiges Kennenlernen zu schaffen, helfe dabei, Vorurteile und Misstrauen abzubauen und den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu fördern und zu stärken.

Neuer Förderfonds für Kunst und Kultur

Kunstministerin Eva-Maria Stange ( SPD) begrüßt den neuen Förderfonds: „Viele Projekte in Kunst und Kultur brauchen nur ein kleines Geld, um eine große Wirkung auszulösen“, macht auch sie deutlich. „Bearbeitung und Bewilligung der Anträge sollen schnell und ohne großen Verwaltungsaufwand ablaufen, damit die Mittel zügig dort ankommen, wo sie benötigt werden.“ Gefördert werden Projekte, die sonst von keinem Programm bedacht werden können, mit einer Finanzhöhe von maximal 5000 Euro. In begründeten Ausnahmefällen ist auch eine Förderung bis zu 10.000 Euro möglich.

Von Julia Tonne