Böhlen

Neue Bäume für den künftigen Radweg nach Zwenkau, die ersten Schüler, die ihr Abitur ablegen, und die Integration von Schülern aus der Ukraine: Im evangelischen Gymnasium Lernwelten im Böhlener Stadtteil Großdeuben gibt es derzeit viele neue Entwicklungen. „Wir haben ganz schön zu tun“, sagt Schulleiter Gregor Pohler. Denn darüber hinaus beginne nun auch die Phase der Gespräche mit Eltern, die ihre künftigen Fünftklässler hier unterbringen möchten.

Lernweltenallee angelegt

Eine Aktion der Schule: Bäume pflanzen. Schüler und Lehrer des Gymnasiums – unter Trägerschaft des Vereins Lernwelten – haben kürzlich Bäume in die Erde gebracht. Entlang des Radweges, der so bald wie möglich Großdeuben mit Zwenkau verbinden soll, ist die „Lernweltenallee“ entstanden. Und nun heißt es: 216 Obstbäume gießen, hegen und pflegen.

Ursprünglich sollte der Pflanz-Unterricht bereits im vergangenen Herbst erfolgen. Weil aber die Flächen von Seiten des Sachsenforstes nicht gänzlich feststanden, die Bäume aber schon bestellt waren, mussten diese auf dem Schulgelände überwintern – dicht an dicht auf dem Schulhof gepflanzt. „Jetzt aber haben sie dermaßen große Triebe und Wurzelwerk bekommen, dass sie an ihren endgültigen Standort mussten“, sagt der Schulleiter.

Mit der Pflanzaktion des Gymnasiums ist die Streuobstwiese in Großdeuben (in der verlängerten Zwenkauer Straße) auf nunmehr 550 Obstbäume angewachsen. „Jetzt fehlt nur noch der Ausbau des Radweges“, macht Pohler deutlich.

Erstes Abitur: Zwölftklässler schreiben Prüfungen

Dafür, dass die Bäumchen nun in den Boden gekommen sind, sind der Schulleiter und sein Kollegium äußerst dankbar. Denn in der Schule wäre in den kommenden Wochen denkbar wenig Zeit für solche Aktionen. Was dem Umstand geschuldet ist, dass die ersten Schüler in diesem Jahr ihr Abitur machen. Wenn es sich auch nur um eine Handvoll Jugendliche handelt, die die zwölfte Klasse besuchen.

Dass es nur so wenige sind, hängt damit zusammen, dass das Gymnasium erst 2014 seinen Betrieb aufgenommen und 2019 seine Anerkennung von Seiten des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub) erhalten hatte. Bis dahin war die Schule lediglich genehmigt, heißt: Es konnte hier zwar die Schulpflicht erfüllt, aber kein Schul- oder Berufsabschluss erworben werden.

Mit anderen Worten: Prüfungen – für Realschulabschluss und Abitur – durften nicht abgenommen werden. Das hat sich mit der Anerkennung längst erledigt, weshalb nun die ersten Gymnasiasten die Abitur-Premiere feiern.

Rund drei Anmeldungen pro Platz in der fünften Klasse

Darüber hinaus gab und gibt es derzeit zahlreiche Gespräche mit Eltern, die ihre Kinder mit dem Einstieg in die fünfte Klasse im Gymnasium Lernwelten unterbringen wollen. „Es gab mehr als 70 Anmeldungen auf 24 Plätze“, sagt Pohler. Damit sei die verfügbare Kapazität dreifach überzeichnet. Und um so länger dauere es jetzt, mit allen Interessenten zu sprechen.

Neun ukrainische Kinder werden unterrichtet

Für Pohler und seine Lehrerkollegen ist damit aber die Liste der Aufgaben noch nicht zu Ende. In diesen Wochen sind sie außerdem bemüht, mehrere Kinder und Jugendliche aus der Ukraine zu unterrichten. „Neun Mädchen und Jungen sind derzeit bei uns“, erzählt der Schulleiter. An drei Tagen in der Woche gebe es für sie russischsprachige Angebote von einem Lehrer, der als Kind aus Russland nach Deutschland gekommen war, sowie Unterricht in den entsprechenden Klassen, um die Kinder so schnell wie möglich zu integrieren.

Von Julia Tonne