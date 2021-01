Böhlen/Großdeuben

Vier große Hakenkreuze brachten Unbekannte auf einen Verteilerkasten in Großdeuben an. Der Schaltschrank befindet sich in der Martin-Luther-Straße. Die Polizei geht davon aus, dass die Schmiererei am Sonntagnachmittag erfolgte. Sie hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es