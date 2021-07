Böhlen: Jugendlicher bei Unfall mit Krad schwer verletzt

Böhlen

Ein jugendlicher Mopedfahrer ist am späten Mittwochmittag bei einem Unfall nahe Böhlen schwer verletzt worden. Der 17-Jährige war mit einem Leichtkraftrad Yamaha gegen 13.25 Uhr im Bereich Bundesstraße 95/Staatsstraße 72 in Richtung Borna unterwegs, teilt die Polizeidirektion Leipzig mit. In einer Linkskurve kollidierte sein Fahrzeug mit einer Verkehrsleiteinrichtung, wodurch der junge Mann vom Leichtkraftrad geschleudert wurde. Dieses aber rollte weiter und stieß mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw Renault zusammen, ehe es umstürzte. Der 17-Jährige wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Krad und dem Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Von LVZ