Böhlen

Dass das Gleisbett keinesfalls ein geeigneter Ort ist, an dem sich sicher schlummern lässt, darauf musste die Nachtschicht der Polizei des Bornaer Reviers einen jungen Mann in Böhlen nachdrücklich hinweisen. Der Lokführer eines durchfahrenden Güterzuges hatte am Mittwoch kurz vor 1 Uhr gemeldet, er habe zwischen den Gleisen des Bahnhofs einen Schlafenden wahrgenommen. Als die Beamten eintrafen, war der Mann noch vor Ort, allerdings wach: Er saß an der Bahnsteigkante und hatte aus Papier ein Feuerchen entfacht, um sich - so seine Aussage - ein bisschen aufzuwärmen. Die Polizei brachte den offenbar verwirrten Mann, der weder unter dem Einfluss von Alkohol noch von Drogen stand, aus der Gefahrenzone. Der Zugverkehr wurde nicht beeinträchtigt.

Von es