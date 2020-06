Böhlen

Große Aufregung am Freitagmorgen in Böhlen: Ein PKW VW fuhr gegen das Gebäude des Beruflichen Schulzentrums in der Röthaer Straße. Der Fahrer erlitt dabei Verletzungen. Er wurde von Kräften der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geholt. Berufsschüler oder Passanten blieben offenbar unverletzt. „Warum der Wagen in die Schule fuhr, ist bisher unklar“, sagte Philipp Jurke von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig der LVZ.

Die Kollision ereignete sich gegen 6.40 Uhr. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr sind vor Ort. Die Ermittlungen zum Hergang dauern an.

