Böhlen

Unbekannte stahlen in der Nacht von Sonntag auf Montag ein schwarzes-blaues Fahrrad aus einer Garage an der Böhlener Karl-Bartelmann-Straße. Die Tatzeit wird auf Montagnacht zwischen zwei und drei Uhr geschätzt. Es handelt sich um ein neuwertiges Damenfahrrad der Marke „Cube“ Typ Touring Wave im Wert von etwa 600 Euro. Das 28-Zollfahrrad hat V-Brakes, eine 24-Gang Shimano-Schaltung und einen Nabendynamo. Es war außerdem mit USB-Anschluss im Lenker für einen GPS-Sender, sowie mit Reflektoren an den Reifen ausgestattet.

Die Polizeibeamten des Reviers Borna haben die Ermittlungen im Fall des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Borna unter Telefon 03433/244 - 0 zu wenden.

Von kr