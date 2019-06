Böhlen

Das Programmheft für die neue Saison war bereits gedruckt. Darin stand, dass Nicolas Krüger fünf der insgesamt sechs Anrechtskonzerte des Leipziger Symphonieorchesters (LSO) übernehmen sollte. So, wie es sein Vertrag vorsah. Der plötzliche Abschied des Franzosen, kaum ein Dreivierteljahr im Amt, kam dann doch recht überraschend. Offizielle Begründung: zu viele auswärtige Verpflichtungen des künstlerischen Leiters des Orchesters.

Reset-Taste bei der Nachfolger-Suche in Böhlen

Eine Begründung, an der die Verantwortlichen des Orchesters auch auf ausdrückliches Nachfragen hartnäckig festhalten. Ob es womöglich auch Differenzen im künstlerischen oder zwischenmenschlichen Bereich zwischen dem Dirigenten und seinen Mitarbeitern/Musikern gegeben hat, muss deshalb offen bleiben. An der Notwendigkeit, in Sachen LSO-Chefdirigent die Reset-Taste drücken zu müssen, ändert das allerdings nichts, wie LSO-Geschäftsführer Hans-Ulrich Zschoch bestätigt. Dabei geht es vor allem um das Wie der Suche. Was gesucht wird, ist dagegen recht klar.

Sprungbrett Böhlen und Borna

Das LSO als vergleichsweise kleines Ensemble braucht eine künstlerische Führungskraft, die vor allem eins akzeptiert: die Größe des Orchesters und dessen Repertoire. Es winkt ein Drei-Jahres-Vertrag, der für manchen jungen Künstler schon zum Sprungbrett wurde. So stand der vormalige Erste Geiger und spätere LSO-Chefdirigent Ruben Gazarian 18 Jahre an der Spitze des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn. Jetzt leitet er das Georgische Kammerorchester Ingolstadt. Sein Nachfolger Markus Huber, der von Borna/ Böhlen ans Theater Pforzheim ging, wird mit Beginn der neuen Spielzeit künstlerischer Leiter der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach. Frank-Michael Erben war als Konzertmeister des Gewandhauses ohnehin schon vor seinem Dienstantritt im Böhlener Kulturhaus eine Klasse für sich.

Keine Scheu vor Crossover in Borna und Böhlen

Klar ist, dass der neue Mann – oder auch vielleicht eine Frau – 80 Prozent aller LSO-Konzerte leiten muss. Das heißt, dass er auch in fünf von sechs Anrechtskonzerten, immerhin das Premiumprodukt des Orchesters, am Pult steht.

Er sollte keine Scheu vor Crossover-Projekten haben, wie es sie beim LSO seit Jahren mit Erfolg – Stichwort Albert Hammond auf dem Bornaer Volksplatz – gibt. Operette ist Pflicht, Klassik natürlich auch. Dabei aber muss der neue LSO-Chef aber Programme entwickeln, „die zu uns passen“, wie LSO-Geschäftsführer Zschoch betont. Heißt: Zehn Erste Geigen sind eben nicht drin, „wir haben nur sechs“. Das bedeutet im Klartext, dass Anton Bruckner eher weniger bis gar nicht auf dem Konzertprogramm stehen dürfte, auch wenn es vor Jahrzehnten tatsächlich einmal eine Aufführung von Bruckners Vierter, genannt „Die Romantische“, gab.

Chefstelle in Böhlen und Borna hat ihren Reiz

Dass die Chefstelle beim LSO durchaus ihren Reiz hat, daran kann kein Zweifel bestehen. Weshalb zunächst die Frage geklärt werden muss, wie der/die Neue zu finden ist. Darüber soll es nach Angaben von Zschoch Gespräche mit dem Orchestervorstand geben. Entweder wird die Stelle wie schon beim letzten Mal ausgeschrieben. Oder es werden gezielt Leute angesprochen, die nach Überzeugung der Musiker und der Chefetage des Hauses dafür in Frage kommen.

Probedirigate in Böhlen und Borna

„Es wird Probedirigate geben“, sagt Hans-Ulrich Zschoch. Wenn es gut läuft, steht in einem Jahr fest, wer neuer LSO-Chefdirigent wird.

Von Nikos Natsidis