Böhlen

Unbekannte haben in der Händelstraße in Böhlen von Mittwoch auf Donnerstag ein Motorrad geklaut. Das weiße Zweirad der Marke Husquarna stand in einer Garage, in die die Diebe durch Aufschneiden des Schlosses und Aufhebeln der Tür gelangten.

Das amtliche Kennzeichen der Maschine lautet: BNA-H 701. Der Stehlschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. An der Garage entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Es wird wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

Von hem