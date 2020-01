Böhlen

Am Donnerstagmorgen stellte die Fahrerin eines blauen Skoda Octavia ihr Auto vor einem Kindergarten in Böhlen ordnungsgemäß ab. Nach etwa 30 Minuten kehrte die Frau zurück und musste einen Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite feststellen. Offenbar war dieser durch einen unbekannten Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin beim Ein- oder Ausparken entstanden. Danach war der/die Verursacher/in vom Unfallort geflüchtet. Die Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Polizei sucht Zeugen in Böhlen

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen: Wer hat während der Tatzeit Beobachtungen gemacht, wer kann Hinweise zum Verursacher/zur Verursacherin und/oder dessen/deren Fahrzeug geben? Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße in Borna unter der Telefonnummer 034332440.

Von LVZ/gap