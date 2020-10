Böhlen: Volker Schaufler verlässt nach 25 Jahren Bürgerkontaktgruppe

Böhlen/Neukieritzsch

Der Kontakt ist eng zwischen der Bürgerkontaktgruppe in Böhlen und den benachbarten großen Unternehmen wie Dow und Kraftwerk. Gibt es beispielsweise Störungen bei der Dow, wird die Kontaktgruppe informiert. Andersrum hingegen kann sich die Gruppe, die sich aus zahlreichen Anwohnern zusammensetzt, an die Unternehmen wenden, wenn es beispielsweise um Probleme wie Lärm und Schmutz geht. Seit einigen Tagen nun ist die Bürgerkontaktgruppe (BKG) um ein Mitglied ärmer: Volker Schaufler, Bindeglied und Kommunikator zwischen der Dow und der Gruppe, ist in den Ruhestand verabschiedet worden.

Im Namen aller Mitglieder verabschiedete Lothar Kapitza, Sprecher der BKG, Schaufler, der fast von Beginn an einen solchen Zusammenschluss angestrebt hatte, um eine Kommunikation zwischen Bürgern der Anrainerkommunen und dem Chemiestandort zu ermöglichen. „Dabei ging es um die Akzeptanz und Verständigung bei allen anfallenden Problemen und zum schnellen Informationsaustausch“, erklärt Kapitza. Schaufler habe in all den Jahren eine herausragende Rolle gespielt, wenn es um die Suche nach Lösungen ging. „Er ging zusammen mit der Bürgerkontaktgruppe der Sache auf den Grund, denn ein Nein gab es bei ihm nicht“, lobte der Sprecher das Engagement.

Lob für das Engagement in Sachen „Wir für hier“

Darüber hinaus habe Schaufler auch immer Kontakte in andere Länder und zu anderen Industriezweigen gehalten, wenn es darum ging, die Bürgerkontaktgruppe bekannter zu machen und international vorzustellen. Und noch etwas habe ihn ausgezeichnet: sein Engagement für die Jury für das Dow-Spendenprogramm „Wir für hier“. So war Schaufler unter anderem ein Befürworter des überdimensionalen Graffitis am Böhlener Bahnhof. Die Dow hatte im Sommer 2015 für das Projekt 10 000 Euro bewilligt. Und auch in Böhlens Nachbarstadt Rötha war Schaufler des Öfteren vor Ort. Unter anderem, als der Spielplatz in der Mölbiser Straße eröffnet wurde – ebenfalls ein Projekt, das von der Dow unterstützt wurde.

Kapitza und seine Mitstreiter hoffen nun darauf, dass auch mit der Nachfolgerin von Schaufler eine gute Zusammenarbeit gewährleistet bleibt. Von nun an übernimmt Sandra Brückner, Pressesprecherin der Dow, die Aufgaben innerhalb der Bürgerkontaktgruppe.

Von Julia Tonne