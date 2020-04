Böhlen bekommt für Grundschulanbau drei Millionen Euro

Böhlen

Es gibt noch gute Nachrichten – trotz der Corona-Pandemie. Die Stadt Böhlen kann diesbezüglich aus eigener Erfahrung sprechen. Denn erst vor wenigen Tagen hat sie erfahren, dass sie vom Freistaat Sachsen drei Millionen Euro bekommt. Und zwar für den dringend benötigten Anbau an die Grundschule.

Anfang April hatte der Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtags erneut Mittel aus dem Zukunftssicherungsfonds für dringende Investitionen freigegeben. „Ein Großteil ist für die Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten gedacht“, sagt Volkmar Winkler, SPD-Landtagsabgeordneter für den Landkreis Leipzig und Sprecher für Regionalentwicklung. Allein dieser Beschluss sehe vor, dass mit Geld des Freistaats in Höhe von insgesamt 28,7 Millionen Euro 27 Schulen in den sächsischen Landkreisen saniert und modernisiert werden.

Dreizügigkeit der Klassenstufen ist künftig unumgänglich

„Konkret stehen für die Erweiterung und die Umnutzung der Böhlener Grundschule Pfiffikus sowie des angeschlossenen Hortes fast drei Millionen Euro Landesmittel zur Verfügung“, macht Winkler deutlich. Das sei ein erheblicher Anteil bei einer Gesamtsumme von etwa fünf Millionen Euro, die das Vorhaben kosten werde.

Dass der Anbau in Böhlen so schnell wie möglich gebraucht wird, ist der Entwicklung der Schülerzahlen geschuldet. Derzeit lernen fast 250 Kinder in der Schule Pfiffikus, Tendenz steigend. „Demzufolge ist die weitere Dreizügigkeit unumgänglich“, sagt Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos). Entsprechend groß sei die Freude im Rathaus über die Zusage der Fördermittel. Zwar stehe der Bescheid aus Dresden noch aus, allerdings sei die erfreuliche Kunde längst telefonisch durchgedrungen.

Erweiterung der Schule schafft mehr Plätze in Kita und Krippe

Mit diesem Wissen geht es jetzt im Böhlener Rathaus zügig voran, was die Planungen betrifft. Der erste Entwurf sieht einen Anbau mit zwei Etagen parallel zur Weststraße an der jetzigen Stirnseite des Gebäudes vor. „Vorgesehen sind zahlreiche weitere Klassen- und Horträume, so dass die Zimmer nicht doppelt belegt werden müssen“, betont der Rathauschef. Auch die Finanzierung stehe auf sicherem Fundament, „die erforderlichen Eigenmittel der Stadt sind schon im Haushalt eingeplant“. Baubeginn könne laut Berndt im nächsten Jahr sein, sodass mit der Fertigstellung 2022 zu rechnen sei.

Die Erweiterung von Grundschule und Hort hat nicht nur Auswirkungen auf die Schüler selbst, sondern auch auf etliche Eltern, die einen Krippen- oder Kitaplatz suchen. Angedacht ist, dass die Großdeubener Grundschüler nach dem Unterricht künftig nicht mehr im Gebäude Kinderland in Großdeuben betreut werden, sondern in Böhlen in den Horträumen bleiben. „Damit schaffen wir im Kinderland neue Plätze im Krippen- und Kitabereich“, macht Berndt deutlich. Denn die Kapazitäten würden dringend benötigt.

Auch Pegau kann Anbau an Grundschule in Angriff nehmen

Nicht nur Böhlen profitiert vom Zukunftssicherungsfonds. Auch Pegau gehört zu den glücklichen Städten, die in ihre Schulen investieren können. 1,7 Millionen Euro stehen dort für den Erweiterungsbau der Grundschule zur Verfügung. Bereits der Sportplatz der Grund- und Oberschule „Frederic Joliot Curie“ wird aus dem Fonds gefördert.

